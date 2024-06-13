"Т-Инвестиции" сохраняют прогноз курса рубля в диапазоне 90-95 руб./$1 до конца 2024г

"Т-Инвестиции" сохраняют прогноз курса валютной пары доллар/рубль в диапазоне 90-95 руб./$1 до конца текущего года, говорится в материале главного экономиста Софьи Донец.

"Нельзя сказать, что рынок и регулятор ожидали введения санкций на "Московскую биржу" именно в среду, но они ждали этого все последние два года. Блокирующие санкции США для группы означают приостановку проведения биржевых операций в долларах и евро. Это чувствительно (но не критично) для площадки, и мало затронет большую часть россиян, ведь внебиржевой сегмент продолжит работу. Мы не ждем значимого эффекта на курс рубля к доллару, поэтому наш прогноз до конца года остается в интервале 90-95 руб./$1. Пока рынок "переваривает" новости, можем увидеть волатильность. Новый пакет санкций лишний раз напоминает, что санкционный режим продолжает развиваться, повышая риски инвестирования в альтернативные валюты и юрисдикции для россиян", - пишет эксперт.

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