Инвестбанк "Синара" сохраняет нейтральную оценку бумаг Polymetal

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет нейтральную оценку перспектив котировок бумаг Polymetal (теперь будет называться Solidcore Resources), сообщается в комментарии старшего аналитика Дмитрия Смолина.

"Компания провела 11 июня "День инвестора и аналитика", первое мероприятие такого рода после продажи активов в России. Он не принес особых сюрпризов участникам рынка, которые заранее предполагали, что эмитент примет решение не выплачивать дивиденды еще несколько лет, сосредоточившись на строительстве ГМК. Мы по-прежнему нейтрально оцениваем бумагу и не видим потенциальных катализаторов, если не считать цены на золото", - отмечает эксперт.

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