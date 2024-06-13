Цены рублевых корпбондов в четверг могут снизиться, отыгрывая новые антироссийские санкции со стороны США

Москва. 13 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут снизиться, отыгрывая новый пакет антироссийских санкций, объявленный накануне Соединенными Штатами; при этом сигналы с мировых рынков капитала в целом смешанные, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) внесло "Московскую биржу", Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список, следует из сообщения ведомства. Также OFAC выдал лицензию на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ на срок до 13 августа. Другая лицензия устанавливает аналогичный дедлайн на выход из их ценных бумаг.

Как сообщила "Московская биржа" (MOEX: MOEX), в связи с санкциями США торги долларом США, евро и гонконгским долларом с 13 июня будут прекращены. При этом торги на фондовом и денежном рынках будут проводиться по стандартному расписанию. На валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке торги начнутся с 9:50 мск (9:50 - 10:00 мск - аукцион открытия; с 10:00 мск - основная сессия).

Сделки с долларом и евро после приостановки торгов этими валютами на "Московской бирже" в связи с американскими санкциями продолжат совершаться на внебиржевом рынке, говорится в пресс-релизе Банка России. ЦБ для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

"Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России", - отмечает ЦБ.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в среду: Dow Jones Industrial Average завершил торги в небольшом минусе, тогда как S&P 500 и Nasdaq уверенно выросли и обновили рекордные максимумы. Трейдеры оценивали отчет Минтруда США, показавший более существенное, чем ожидалось, замедление инфляции в стране в прошлом месяце, а также итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Штатах в мае сократились до 3,3% в годовом выражении с 3,4% месяцем ранее, инфляция без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) ослабла до 3,4% с 3,6%. Эксперты в среднем ожидали, что темпы роста индекса CPI останутся на уровне 3,4%, Core CPI - замедлятся до 3,5%, по данным Trading Economics.

ФРС в среду сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. В заявлении американского ЦБ по итогам заседания был отмечен "умеренный дальнейший прогресс" в движении инфляции к целевому показателю в 2%. Между тем медианный прогноз руководителей Федрезерва, также опубликованный в среду, предполагает, что ставка будет уменьшена лишь на 25 базисных пунктов в 2024 году (в марте ожидалось снижение на 75 базисных пунктов). Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания заявил, что "со снижением базовой ставки придется подождать до того момента, когда регулятор станет более уверенным в движении инфляции к целевому значению". Журналисты, задававшие Пауэллу вопросы, не смогли добиться от него намеков на то, когда Федрезерв намерен приступить к смягчению политики.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, трейдеры уверены, что она будет снижена дважды в этом году по 25 базисных пунктов - в ноябре и декабре.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах в четверг. Трейдеры оценивают итоги заседания ФРС, а также статданные из Китая и Австралии. Японский Nikkei 225 по итогам торгов потерял 0,4%. Банк Японии в четверг начал очередное заседание, итоги которого будут подведены в пятницу. Эксперты в основном ожидают, что японский регулятор сохранит неизменной ключевую процентную ставку, и будут фокусироваться на том, объявит ли ЦБ о сокращении ежемесячных объемов выкупа облигаций.

Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,2%. Статданные, опубликованные накануне, показали сохранение темпов инфляции (индекс CPI) в Китае в мае на уровне 0,3% в годовом выражении. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал их ускорение до 0,4%. Снижение цен производителей (индекс PPI) в КНР замедлилось до 1,4% с апрельских 2,5%. Темпы уменьшения индекса PPI в мае стали минимальными с февраля 2023 года. Гонконгский фондовый индекс Hang Seng прибавляет 0,4%. Южнокорейский KOSPI растет на 1,2%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,5%.

В свою очередь цены на нефть опускаются в четверг после повышения по итогам предыдущей сессии, трейдеры оценивают данные о запасах энергоносителей в США и итоги заседания ФРС. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $82,28 за баррель, что на 0,39% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на 0,8%, до $82,6 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени также на 0,39%, до $78,19 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 0,8%, до $78,5 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку накануне оказали данные Минтруда США о более существенном, чем ожидалось, замедлении инфляции в стране в прошлом месяце. Между тем, ФРС в среду сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых и дала понять, что планирует лишь одно ее снижение в 2024 году, тогда как в марте предполагалось, что ставка может быть уменьшена трижды.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3,73 млн баррелей - до 459,65 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики США. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов на 1,5 млн баррелей. Товарные запасы бензина в стране выросли на 2,57 млн баррелей, дистиллятов - на 881 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 11 июня выросла в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,723 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,196 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос всего на 0,01% и составил 104,95 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,04%, поднявшись до 902,15 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ФСК ЕЭС БО-05" (+1,2%), "Газпромбанк БО-17" (+0,34%) и "ГК Автодор-003Р-01" (+0,32%), а в лидерах снижения - облигации "Магнит БО-004Р-01" (-0,45%), "АФК Система-1Р-11" (-0,4%) и "АФК Система-1P-21" (-0,33%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Автобан-финанс" завершило размещение 5-летних облигаций серии БО-П05 с офертой через 2,5 года объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 6 июня. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 15% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 15,56% годовых. Купоны полугодовые.

ООО "Легенда" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 2-летних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей на уровне 375 базисных пунктов. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными. Сбор заявок на выпуск прошел 11 июня. Техразмещение запланировано на 14 июня. Выпуск доступен для приобретения только для квалифицированных инвесторов.

ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по выпуску 2,5-летних облигаций серии БО-002P-04 и выпуску облигаций серии БО-002P-05 со сроком обращения 2,8 года на уровне 110 базисных пунктов, а также зафиксировало объемы эмиссий в размере 10 млрд рублей каждая. Сбор заявок на займы прошел 11 июня. По выпуску со сроком обращения 2,5 года купоны квартальные, по займу со сроком обращения 2,8 года 1-10-й купоны квартальные, 11-й купонный период продолжительностью 60 дней. Техразмещение запланировано на 18 июня. Эмиссии будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ООО "Балтийский лизинг" (ОКПО: 50875927) 19 июня планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-П11 объемом не менее 3 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, ориентир - ключевая ставка ЦБ плюс спред не более 250 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 24 июня. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

АО "Джи-групп" 20 июня с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 002Р-04 со сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, ориентир - ключевая ставка ЦБ, плюс спред не более 325 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 25 июня. Принять участие смогут только квалифицированные инвесторы.

Росбанк (MOEX: ROSB) установил ставку 16-20-го купонов облигаций серий БО-11 и БО-12 на уровне 13,5% годовых. Банк разместил оба 10-летних выпуска объемом по 5 млрд рублей каждый в декабре 2016 года. Ставка текущего купона по займам - 8,55% годовых. По выпускам 25 июня предстоит исполнение оферт.

ОАО "Российские железные дороги" выкупило по оферте 8 млн 633,759 тыс. облигаций серии 001P-07R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 86,34% займа. Компания разместила 15-летние облигации на 10 млрд рублей в июне 2018 года. Ставка текущего купона до следующей оферты в июне 2025 года - 16,5% годовых.

КН ФПК "Гарант-инвест" выставила на октябрь 2026 года две оферты по соглашению с владельцами облигаций серии 002Р-09. Период предъявления к первой оферте - с 25 сентября по 1 октября 2026 года, дата приобретения - 5 октября 2026 года, цена будет определяться по формуле. Период предъявления ко второй оферте - со 2 по 8 октября 2026 года, дата приобретения - 12 октября 2026 года, цена - 104% от непогашенной номинальной стоимости. Количество бумаг, которые могут быть предъявлены по обеим офертам - не более 4 млн штук. Компания начала размещение выпуска номинальным объемом 4 млрд рублей в конце мая, на текущий момент размещены бумаги на 620,96 млн рублей. Срок обращения выпуска составит около 2,4 года (дата погашения - 15 октября 2026 года). Ставка купона установлена на уровне 17,6% годовых на весь срок обращения. Длительность 1-го купонного периода - 6 дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны.

Владельцы облигаций НАО "Финансовые системы" (работает под брендом AzurDrive) серии БО-01 на общем собрании не приняли решение для внесения изменений в выпуск бумаг из-за отсутствия необходимого числа голосов. В повестку дня общего собрания входил единственный вопрос: "О согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций, связанных с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления". В условиях эмиссии по выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения (ковенанта) по требованию владельцев облигаций при снижении суммы задолженности эмитента перед своим акционером ниже совокупного размера 1,686 млрд рублей. При этом эмитент принял решение конвертировать данную сумму задолженности в уставный капитал общества. Компания размещала 4-летний выпуск на 500 млн рублей с августа 2023 года по февраль 2024 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, начиная с 24-го купонного периода.