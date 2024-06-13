Рынок акций РФ окажется под давлением в четверг - БКС Экспресс

Российский фондовый рынок окажется под давлением на торгах в четверг на фоне введенных санкций США против "Московской биржи", Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД), сообщается в материале эксперта БКС Экспресс Альберта Короева.

"Рост опасений введения ограничений наблюдался еще в конце прошлого года, после подобных действий в отношении "СПБ Биржи", и теперь они реализовались. В то же время регуляторы готовились к подобной ситуации, и сейчас она далека от той, какой могла быть, введи Вашингтон эти санкции два года назад. Московская биржа с четверга приостанавливает торги валютными парами с долларом США, евро и гонконгским долларом, но сделки с долларом и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке. Волатильности в российских активах в четверг, конечно, избежать не удастся. На рынке акций можно ожидать "гэпа" вниз. На ближайшие дни уровень 3000 пунктов по индексу Мосбиржи может стать опорным", - пишет эксперт в обзоре.

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