.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль во вторник скорректировался вниз к основным валютам после сильного роста накануне
.
ГЛАВНОЕ
В апреле промпроизводство выросло на 3,9%
Рост промпроизводства в РФ в апреле замедлился до 3,9% после 4% в марте, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 3,3%. За январь-апрель промпроизводство в РФ выросло на 5,2%
 
ВБ прогнозирует рост мирового ВВП на 2,6% в 2024 г., на 2,7% - в 2025-2026 гг.
Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост мировой экономики на 2,6% в 2024 году (в январе ожидалось 2,4%), затем рост ускорится до 2,7% в 2025-2026 гг. Это значительно ниже среднего уровня в 3,1%, зафиксированного за десятилетие до начала пандемии...
 
РФ предложила дружественным странам расчеты на платформе BRICS Bridge
Россия предложила странам БРИКС и партнерам объединения механизм трансграничных платежей, основанный на расчетной платформе BRICS Bridge, рассказал "Ведомостям" министр финансов Антон Силуанов. Он объяснил, как этот механизм будет работать....
 
Доля токсичных валют в расчетах РФ за экспорт обновила минимум
Доля валют недружественных стран в расчетах РФ за экспорт упала до 17,8% по итогам 1-го квартала, следует из данных ЦБ, пишут "Известия". Это минимум за весь период наблюдений — с января 2019-го, заявили в пресс-службе регулятора. Самое близкое к...
 
11 июня 2024 года 19:39

Рубль во вторник скорректировался вниз к основным валютам после сильного роста накануне

Москва. 11 июня. Доллар США, евро и китайский юань умеренно выросли на Московской бирже днем по итогам торгов вторника в рамках коррекции после сильного падения накануне. Рубль ослаб к бивалютной корзине на закрытии позиций в преддверии выходного в среду (День России).

Курс доллара США составил 89,1 руб./$1 в 19:00 мск, что на 55,25 копейки выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 95,62 руб./EUR1, подорожав на 28 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 42,99 копейки, до 92,04 руб. Курс китайского юаня увеличился на 5,3 копейки - до 12,23 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подешевел к основным валютам по итогам торгов вторника в рамках коррекции после сильного роста накануне и в преддверии праздничного выходного в среду (День России). Кроме того, участники рынка находились под определенным влиянием настроений глобальных инвесторов, которые уменьшили интерес к рисковым активам перед двухдневным заседанием Федеральной резервной системы (ФРС).

Трейдеры почти уверены, что ФРС сохранит неизменной базовую процентную ставку на предстоящем заседании. Они будут внимательно оценивать итоговое заявление американского ЦБ, а также слова его главы Джерома Пауэлла, чтобы понять, когда регулятор намерен перейти к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП).

Ранее в тот же день будут обнародованы данные о динамике потребительских цен в Штатах в мае, которые ФРС может учесть при принятии решения по ДКП. Согласно консенсус-прогнозу Trading Economics, годовая инфляция в стране в прошлом месяце осталась на уровне 3,4%.

Крупнейшие российские экспортеры в мае увеличили продажу валюты к апрелю на 13% - до $14,9 млрд, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.

Среднедневная продажа в мае выросла на 18% и составили $743 млн.

Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в марте 2024 года (эту информацию ЦБ дает с лагом) составило 97%, увеличившись на 15 процентных пунктов (п.п.) к февралю 2024 года. Увеличение этого показателя регулятор объяснил ростом продажи валюты с целью аккумулировать рублевую ликвидность для последующей выплаты дивидендов рядом компаний.

Продажа валюты экспортерами, снижение спроса на валюту со стороны импортеров и сохранение жесткой денежно-кредитной политики благоприятно сказались на динамике курса рубля, отмечает ЦБ. По итогам мая он укрепился на 3,2% - до 90,1 рубля за доллар США.

На фоне укрепления рубля и сезонного повышения спроса на валюту перед летними месяцами население в мае нарастило покупку валюты в 2,2 раза - до 178,9 млрд рублей (в апреле 2024 года покупка составляла 79,7 млрд рублей, в мае 2023 года - 101,4 млрд рублей). На биржевом валютном рынке граждане приобрели валюты на 107,4 млрд рублей, через крупнейшие банки - на 71,5 млрд рублей.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, во вторник курс рубля к доллару формируется вокруг отметки 89 руб./$1, так как за рубль продолжают выступать высокие ставки в экономике, нормативы возврата экспортной выручки, валютные интервенции ЦБ.

"Кроме того, временные проволочки с трансграничными расчетами за импорт привели к охлаждению спроса импортеров на валюту, что также поддерживает рубль. Цены на нефть не просто удержались от спада в условиях роста доллара на мировом рынке, но и перешли к росту. Brent устремилась к $82 за баррель. Поддерживать "черное золото" может старт автомобильного сезона в США. Индекс DXY между тем вернулся выше 105 п. после вышедшего в минувшую пятницу неожиданно сильного отчета по рынку труда США за май. На рынке ждут жестких сигналов от ФРС по итогам предстоящего 12 июня заседания. По нашим оценкам, краткосрочно пара "доллар-рубль" продолжит двигаться в зоне 88-90 руб./$1", - отмечает Бахтин.

"После новых вводных от Банка России в минувшую пятницу - сохранение ставки с перспективой ее дальнейшего повышения - рубль находится на отметке 89 за доллар, ожидая от рынка данные по объему потенциального размещения новых валютных облигаций и разрешения ситуации с валютными платежами. Считаем, что рубль может остаться на уровне ниже 90 за доллар до тех пор, пока объем предложения новых валютных облигаций не будет полностью прозрачным", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ (MOEX: PSKB) Николай Рясков.

"Во вторник рубль снижается, но делает это вполне осторожно и адекватно сложившимся условиям. Доллар США вернулся чуть выше 89 рублей. Оптимальный коридор движения в паре "доллар-рубль" в ближайшее время - 88,50-90,15 руб./$1. В целом все сигналы Центробанка уже учтены в котировках рублевых пар. Самое время снять часть перекупленности у рубля и найти точку равновесия. Валютный рынок выглядит вполне сбалансированным. Рублевые пары вряд ли будут заметно реагировать на итоги заседания ФРС США, которое стартует сегодня, так как сектор максимально изолирован от внешнего влияния", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Цены на нефть перешли к повышению после публикации ежемесячного отчета ОПЕК.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $82,11 за баррель, что на 0,6% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,5%, до $78,13 за баррель.

Картель по-прежнему ожидает повышения мирового спроса на нефть в 2024 году на 2,25 млн баррелей в сутки (б/с), в следующем году - на 1,85 млн б/с. Без изменения остался и прогноз поставок из стран, не входящих в ОПЕК+.

Также в отчете говорилось, что снижение нефтяных котировок в мае было обусловлено спекулятивными распродажами, ожиданиями смягчения геополитических рисков, неопределенностью в отношении денежно-кредитной политики центральных банков и смешанными экономическими показателями, которые повлияли на настроения рынка.

Участники торгов ждут данных об изменении запасов топлива в США на прошлой неделе, которые Американский институт нефти (API) опубликует позднее во вторник, а также итогов заседания ФРС, которое завершится в среду.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 12 и 13 июня на 2,7 копейки, до 89,0214 руб./$1, и поднял курс евро на 10,24 копейки, до 95,7391 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник опустился на 2,28 копейки по отношению к понедельнику и составил 88,9519 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра", напротив, к 19:00 поднялся на 6,16 копейки, до 89,0255 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 181,825 млн, из которых $438,25 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $743,575 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" понизился на 5,34 копейки, до 95,6514 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра", напротив, увеличился на 9,65 копейки, до 95,7107 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR424,39 млн, из которых EUR162,603 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR261,787 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 11 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 375,8 млрд рублей (при лимите 2 трлн 390 млрд рублей и спросе 2 трлн 375,8 млрд рублей) в среднем по ставке 15,89% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 4 июня, банки разместили 1 трлн 322,9 млрд рублей (при лимите 2 трлн 040 млрд рублей и спросе 1 трлн 322,9 млрд рублей) в среднем по ставке 15,9% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка во вторник продемонстрировали преимущественно смешанную динамику. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 10 июня упала на 5 базисных пунктов, до 15,85% годовых. Срочные версии RUONIA на один и три месяца не изменились относительно понедельника, оставшись на отметках 16,05% и 16,12% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев повысилась во вторник на 1 базисный пункт, до 16,33% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
11 июня 2024 года 19:22
Рынок акций РФ во вторник просел к 3170п по индексу МосБиржи при смешанной динамике "фишек", вырос НОВАТЭК
Москва. 11 июня. Рынок акций РФ во вторник оставался под давлением продавцов на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, а также сокращения позиций игроками в преддверии выходного в среду (День России), фактором поддержки вечером стала выросшая нефть (Brent превысила $82 за баррель). Индекс МосБиржи завершил основную сессию в районе 3170 пунктов на фоне ослабления рубля, хотя днем индикатор падал ниже 3150 пунктов; лидерами снижения выступили акции "Ростелекома" (-3%) и Polymetal (-2,5%), выросли бумаги "НОВАТЭКа" (+3,9%).    читать дальше
.
11 июня 2024 года 19:06
Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали смешанную динамику на фоне плавного роста UST
Москва. 11 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали смешанную динамику на фоне плавного повышения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.    читать дальше
.
11 июня 2024 года 18:50
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Apple
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Apple Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $200 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре старшего аналитика Freedom Finance Global Егора Толмачева. "От выступления представителей Apple на ежегодной конференции для...    читать дальше
.
11 июня 2024 года 18:24
Акции "Астры" интересны для долгосрочных инвестиций - ПСБ
Акции "Группы Астра" интересны для долгосрочных инвестиций, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Оцениваем операционные результаты за 1К24 по МСФО положительно, особенно с учетом низкого сезона. Эмитент - компания роста, нацеленная на увеличение дивидендной доходности, особенно в условиях...    читать дальше
.
11 июня 2024 года 18:03
"Финам" сохраняет позитивную среднесрочную оценку бумаг Сбербанка
"Финам" сохраняет позитивную среднесрочную оценку перспектив котировок обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка и подтверждает рейтинг "покупать" для них с прогнозной стоимостью на уровне 348,5 рубля за штуку, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря...    читать дальше
.
11 июня 2024 года 17:36
Акции Сбербанка остаются интересными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции Сбербанка остаются интересными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Эмитент представил сокращенные результаты по РСБУ за май 2024 года. Он продолжает показывать стабильный рост финансовых результатов за пять месяцев 2024 года, улучшив при этом...    читать дальше
.
11 июня 2024 года 17:12
S&P 500, скорее всего, проведет торги вторника в диапазоне 5310-5380п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию вторника в диапазоне 5310-5380 пунктов, волатильность в ходе дня предполагается средней, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков. "Складывается негативный баланс рисков. Активность участников рынка акций может быть...    читать дальше
.
11 июня 2024 года 16:49
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для бумаг "Мать и дитя"
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для бумаг MD Medical Group Investments Plc (управляет сетью клиник "Мать и дитя") с прогнозной стоимостью на уровне 1272 рублей за штуку, сообщается в материале старшего аналитика Анастасии Егазарян. Совет директоров MD Medical Group 7 июня...    читать дальше
.
11 июня 2024 года 16:26
Акции "Астры" остаются привлекательной долгосрочной историей роста - "Мои Инвестиции"
Акции "Группы Астра" по-прежнему являются фундаментально привлекательной долгосрочной историей роста, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Владимир Беспалов, Софья Астрелина и Полина Панина. "Эмитент опубликовал результаты за 1К24. Хороший рост продолжается. На наш взгляд, "Астра"...    читать дальше
.
11 июня 2024 года 16:03
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Газпром нефти с целью 900 руб
Аналитики "Газпромбанк Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции "Газпром нефти" с целью 900 рублей за штуку на январь 2025 года, что предполагает потенциал роста 24% от текущего уровня с учетом дивидендов, сообщается в комментарии. Эксперты выделяют ряд факторов, способствующих росту...    читать дальше
.
11 июня 2024 года 15:41
Рубль днем корректируется вниз к основным валютам после сильного роста накануне и на фоне дешевеющей нефти
Москва. 11 июня. Доллар США, евро и китайский юань умеренно повышаются на Московской бирже днем во вторник в рамках коррекции после сильного падения накануне, евро при этом обновил минимальные отметки с 29 июня 2023 года. Рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.    читать дальше
.
11 июня 2024 года 15:41
SberCIB сохраняет оценку акций "Мать и дитя" на уровне "покупать"
SberCIB Investment Research сохраняет оценку акций группы "Мать и дитя" на уровне "покупать" с целевой ценой 1300 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. "Мать и дитя" заплатит дивиденды сразу за четыре периода - первый квартал этого года, весь 2023 год, второе полугодие 2022 года и...    читать дальше
.
11 июня 2024 года 15:11
Курс рубля в скором времени вернется в рамки 90-95 руб./$1 - БКС Экспресс
Курс рубля в скором времени вернется в рамки 90-95 руб./$1, полагает аналитик БКС Экспресс Евгений Миронюк. "Рекордные с конца 2022 года показатели экспорта в размере $41,7 млрд в марте способствуют притоку валюты на внутренний рынок, - отмечает эксперт. - В конце мая импульс локального укрепления...    читать дальше
.
11 июня 2024 года 14:46
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Palo Alto Networks с целью $364,9
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Palo Alto Networks с целевой ценой $364,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18%, стоп-приказ: $280,9, говорится в комментарии инвестиционной компании. Palo...    читать дальше
.
11 июня 2024 года 14:17
Банк России готов резко поднять ставку - Freedom Finance Global
Банк России готов резко поднять ставку, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявил, что ключевая ставка достигнет максимума в третьем квартале, пояснив, что ее могут поднять сразу на 100 б.п., если...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.