11 июня 2024 года 19:06
Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали смешанную динамику на фоне плавного роста UST
Москва. 11 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали смешанную динамику на фоне плавного повышения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 57 базисных пунктов - до 71% от номинала (доходность увеличилась на 8 базисных пунктов, составив 8,89% годовых). Облигации с погашением в 2042 году подешевели на 5 базисных пунктов, до 70,26% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 8,77% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 2,5 базисного пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене за день 7 базисных пунктов, подорожав до 57,85% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 9,92% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 6 базисных пунктов, до 79,49% от номинала (доходность увеличилась на 7 базисных пунктов - до 16,16% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене всего на 1 базисный пункт, подорожав до 74,51% от номинала (их доходность увеличилась на 1 базисный пункт и составила 14,98% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году снизились в цене на 33 базисных пункта, подешевев до 69,18% от номинала (доходность выросла на 12 базисных пунктов, до 12,9% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась за день на 20 базисных пунктов - до 66,91% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 11 июня была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries во вторник демонстрируют плавный рост в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет 11-12 июня.
Большинство аналитиков не ожидают изменения процентных ставок в июне, но рассчитывают на указания со стороны Федрезерва и его главы Джерома Пауэлла относительно возможного времени первого понижения стоимости заимствований. Кроме того, американский ЦБ в среду опубликует свежие прогнозы для экономики страны и ожидания в отношении движения процентных ставок в будущем. Снижение ставки ФРС на этой неделе исключено, поскольку руководители ЦБ подчеркивали необходимость "проявить терпение", учитывая недостаточный прогресс в замедлении инфляции в США в первом квартале, полагает аналитик CIBC Capital Markets Ян Поллик.
Между тем индекс оптимизма представителей малого бизнеса США в мае поднялся до 90,5 пункта по сравнению с 89,7 пункта месяцем ранее, сообщила во вторник Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB). Это максимальный уровень за пять месяцев. При этом доля компаний, которые планируют расширить штат, увеличилась до максимальных в этом году 15%. Эксперты в среднем прогнозировали повышение индекса оптимизма до 89,8 пункта, по данным Trading Economics.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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