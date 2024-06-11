Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Apple Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $200 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре старшего аналитика Freedom Finance Global Егора Толмачева.

"От выступления представителей Apple на ежегодной конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference , стартовавшей 10 июня, инвестиционное сообщество ожидало доказательств конкурентоспособности корпорации в секторе ИИ. Однако компании удалось убедить в этом не всех. В целом презентация прошла без сюрпризов: почти все информационные утечки, которые обсуждались в последние месяцы, подтвердились. Тем не менее инвесторы ожидали чуть большего, а сроки анонсированные внедрения нового ИИ-функционала были оценены как слишком отдаленные, - отмечает эксперт инвесткомпании в материале. - При этом вопрос: "Сможет ли это заставить потребителей купить новые смартфоны?" остался без однозначного ответа. На наш взгляд, столь долгожданная презентация оказалась не самой успешной, и говорить о кардинальном усилении рыночных позиций компании преждевременно. Во многих аспектах ИИ-технологий Apple лишь в ближайшие пару кварталов догонит Android-устройства по мере внедрения новых функций Apple Intelligence, а затем и ChatGPT".

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