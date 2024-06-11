Акции "Астры" интересны для долгосрочных инвестиций - ПСБ

Акции "Группы Астра" интересны для долгосрочных инвестиций, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Оцениваем операционные результаты за 1К24 по МСФО положительно, особенно с учетом низкого сезона. Эмитент - компания роста, нацеленная на увеличение дивидендной доходности, особенно в условиях импортозамещения на рынке программного обеспечения и хороших возможностей по расширению линейки продуктов. Снижение стоимости акций на 9% в последний месяц можно использовать для наращивания позиций по бумаге", - говорится в материале экспертов.

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