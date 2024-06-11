"Финам" сохраняет позитивную среднесрочную оценку бумаг Сбербанка

"Финам" сохраняет позитивную среднесрочную оценку перспектив котировок обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка и подтверждает рейтинг "покупать" для них с прогнозной стоимостью на уровне 348,5 рубля за штуку, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Опубликованную отчетность эмитента за январь-май 2024 года по РСБУ мы оцениваем позитивно. Она подтверждает наши ожидания, что, несмотря на сложную операционную среду, связанную с высокими процентными ставками и мерами ЦБ по "охлаждению" розничного кредитования, банк продолжает неплохо смотреться в финансовом плане и, по всей вероятности, продемонстрирует положительную динамику прибыли в текущем году", - пишет эксперт.

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