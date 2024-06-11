S&P 500, скорее всего, проведет торги вторника в диапазоне 5310-5380п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию вторника в диапазоне 5310-5380 пунктов, волатильность в ходе дня предполагается средней, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков.

"Складывается негативный баланс рисков. Активность участников рынка акций может быть снижена в преддверии выхода статистики инфляции в США за май и обновления экономических прогнозов ФРС по итогам стартующего заседания, - отмечает эксперт в комментарии. - Также в центре внимания рынка будет аукцион по размещению десятилетних казначейских облигаций на сумму $47,3 млрд. Не исключено дальнейшее ослабление спроса на безрисковые инструменты. Кроме того, будет опубликована статистика NFIB в отношении индекса делового оптимизма малого бизнеса за май".

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