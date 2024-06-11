Рубль днем корректируется вниз к основным валютам после сильного роста накануне и на фоне дешевеющей нефти

Москва. 11 июня. Доллар США, евро и китайский юань умеренно повышаются на Московской бирже днем во вторник в рамках коррекции после сильного падения накануне, евро при этом обновил минимальные отметки с 29 июня 2023 года. Рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 89,06 руб./$1 в 15:00 мск, что на 51 копейку выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 95,57 руб./EUR1, подорожав на 23 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 38,4 копейки, до 91,99 руб. Курс китайского юаня увеличился на 6,45 копейки - до 12,24 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к основным валютам в ходе дневных торгов вторника в рамках коррекции после сильного роста накануне и на фоне дешевеющей нефти. Кроме того, участники рынка находятся под определенным влиянием настроений глобальных инвесторов, которые уменьшили интерес к рисковым активам перед двухдневным заседанием Федеральной резервной системы.

Трейдеры почти уверены, что ФРС сохранит неизменной базовую процентную ставку на предстоящем заседании. Они будут внимательно оценивать итоговое заявление американского ЦБ, а также слова его главы Джерома Пауэлла, чтобы понять, когда регулятор намерен перейти к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП).

Немногим ранее в тот же день будут обнародованы данные о динамике потребительских цен в Штатах в мае, которые ФРС может учесть при принятии решения по ДКП. Согласно консенсус-прогнозу Trading Economics, годовая инфляция в стране в прошлом месяце осталась на уровне 3,4%.

Цены на нефть слабо опускаются во вторник, трейдеры ждут ежемесячного отчета ОПЕК по рынку, который будет опубликован позднее в течение дня.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $81,35 за баррель, что на 0,33% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,3%, до $77,5 за баррель.

Внимание рынка на этой неделе также направлено на отчет Международного энергетического агентства и двухдневное заседание ФРС, завершающееся в среду.

Цены на нефть опускались с начала апреля на сигналах снижения спроса, а также на фоне уменьшения премии за геополитический риск. Давление на рынок на прошлой неделе оказало решение ОПЕК+ о постепенном сворачивании части ограничений на добычу.

В понедельник трейдеры активно покупали подешевевшую нефть, благодаря чему цены выросли более чем на 2,5%.

"После новых вводных от Банка России в минувшую пятницу - сохранение ставки с перспективой ее дальнейшего повышения - рубль находится на отметке 89 за доллар, ожидая от рынка данные по объему потенциального размещения новых валютных облигаций и разрешения ситуации с валютными платежами. Считаем, что рубль может остаться на уровне ниже 90 за доллар до тех пор, пока объем предложения новых валютных облигаций не будет полностью прозрачным", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ (MOEX: PSKB) Николай Рясков.

Валютная пара "доллар-рубль", скорее всего, будет торговаться в диапазоне 88-89,5 руб./$1 во вторник, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Полагаем, что слабость спроса на валюты сохранится и во вторник, поэтому смещаем текущий целевой диапазон по курсу доллара в 88-89,5 рублей. Перспектива к налоговым выплатам увидеть откат доллара к годовым минимумам, в зону 87-87,5 рублей, как мы и отмечали ранее, выглядит все более явной", - указывает эксперт.

Банк России во вторник, 11 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 375,8 млрд рублей (при лимите 2 трлн 390 млрд рублей и спросе 2 трлн 375,8 млрд рублей) в среднем по ставке 15,89% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 4 июня, банки разместили 1 трлн 322,9 млрд рублей (при лимите 2 трлн 040 млрд рублей и спросе 1 трлн 322,9 млрд рублей) в среднем по ставке 15,9% годовых.