"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Palo Alto Networks с целью $364,9

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Palo Alto Networks с целевой ценой $364,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18%, стоп-приказ: $280,9, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Palo Alto оценивает свой совокупный адресуемый рынок в $120 млрд на 2024 год и ожидает его удвоения к 2028 году. Самые высокие темпы роста на прогнозном горизонте, как предполагается, покажет сегмент облачной безопасности - в среднем 29% в год, отмечают аналитики. "С технической точки зрения акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $280,9 риск на портфель составит 0,9%. Соотношение прибыль/риск составляет 2", - указывают в "Финаме".

Palo Alto - американская технологическая компания и глобальный лидер в отрасли кибербезопасности. Компания оперирует в трех сегментах: сетевая безопасность, облачная безопасность и ПО для служб безопасности.

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