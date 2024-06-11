Банк России готов резко поднять ставку - Freedom Finance Global

Банк России готов резко поднять ставку, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявил, что ключевая ставка достигнет максимума в третьем квартале, пояснив, что ее могут поднять сразу на 100 б.п., если потребительский спрос не снизится, а инфляция не замедлится, - отмечает эксперт. - В то же время базовый сценарий регулятора на июль-сентябрь предполагает активизацию этих процессов. На текущем уровне ставка ЦБ РФ находится с декабря 2023 года, поэтому вероятность ее повышения в июле увеличивается".

При принятии решения скорректировать ДКП регулятор продолжит оценивать динамику инфляции и инфляционных ожиданий населения, подчеркивает Чернов. На инфляционные процессы в России, по его мнению, существенное стимулирующее влияние окажет повышение тарифов ЖКХ с 1 июля в диапазоне от 4% до 15% в зависимости от региона (в среднем коммунальные услуги подорожают на 9,8%). Этот проинфляционный фактор также будет учитываться ЦБ при принятии решения по ставке на заседании 26 июля. Эксперт считает наиболее вероятным ее повышение на 200-400 б.п., но может скорректировать этот ориентир в зависимости от еженедельных данных инфляции и инфляционных ожиданий.

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