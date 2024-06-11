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11 июня 2024 года 14:12

Рынок акций РФ днем просел к 3160п по индексу МосБиржи во главе с Мечелом, вырос Аэрофлот на отчете

Москва. 11 июня. Рынок акций РФ днем во вторник остается под давлением продавцов на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, снижения сырья (проседают нефть и металлы) и в преддверии выходного в среду (День России). Индекс МосБиржи опустился в район 3160 пунктов во главе с бумагами "Мечела" (-4,1%), подросли акции "Аэрофлота" (+2,3%) после выхода операционного отчета за май.

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3163,7 пункта (-0,5%, минимум сессии - 3158,02 пункта), индекс РТС - 1118,83 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,8%.

Доллар вырос до 89,08 рубля (+0,53 рубля).

Подешевели акции "Мечела" (-4,1% и -2,3% "префы"), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-2,8% и -2,2% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4% и -1,6% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+2,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,2%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%).

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в мае 2024 года вырос на 22,3% по сравнению с маем 2023 года и составил около 4,6 млн человек, сообщила компания. На внутренних линиях перевезено 3,5 млн пассажиров (+17,2%), на международных - почти 1,1 млн (+43%). Общий пассажирооборот увеличился на 27,1%, до 11,9 млрд пассажиро-километров (пкм).

Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла в прошлом месяце чуть более 2,5 млн пассажиров (+25,9%), пассажирооборот увеличился на 30,6%, до 7,3 млрд пкм.

Сбербанк в мае получил 133,4 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 118,1 млрд руб. годом ранее, следует из отчетности банка. В январе-мае Сбербанк получил 628,4 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 589 млрд руб. годом ранее.

Как отмечает руководитель направления анализа отраслей и финансовых рынков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов, Сбербанк сохранил чистый процентный доход в мае на уровне 209 млрд руб., чистый комиссионный доход увеличился до 64 млрд руб. (+7% м/м). Спрос на кредиты Сбербанка, несмотря на высокие ставки, остается высоким: объем выдачи кредитов юрлиц в мае вырос на 1,1%, физлиц - на 2%.

"Оцениваем результаты Сбербанка как сильные. Учитывая сохраняющуюся крепость экономики, повышаем наш ориентир по чистой прибыли Сбербанка по итогам года до 1,5-1,55 трлн руб. Сохраняем рекомендацию "покупать" обыкновенные акции Сбербанка, с целевой ценой на 12 мес. на уровне 342 руб. Сбербанк остается ясной и интересной дивидендной историей, считаем его акции наиболее устойчивыми к повышенной напряженности на рынке, наблюдаемой последнее время. Сохраняем эти бумаги в модельном портфеле", - отмечает Локтюхов.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игната Иванова, мировые рынки во вторник показывают разнонаправленную динамику, значимых публикаций макроэкономических данных не ожидается. Внимание инвесторов сосредоточено на решении ФРС по ставке и последующих экономических прогнозах, которые будут представлены по итогам заседания. Также в среду будут опубликованы данные по американскому ИПЦ за май. Трейдеры уверены в сохранении ставки ФРС на уровне 5,25-5,5%, в отношении инфляции рынки ожидают прирост цен на 3,4% г/г и 0,1% м/м.

Российский рынок акций днем остается под давлением продавцов. За пять месяцев 2024 года Сбербанк заработал 628,4 млрд руб. (+6,7%), обеспечив ROE (рентабельность капитала) на уровне 22,5%. Ожидаемо сильные результаты банка привели к умеренному росту его акций. "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-0,1%) опубликовал операционные результаты за 5 месяцев 2024 года: количество поездок за этот период выросло в 1,5 раза и составило 40,3 млн; количество зарегистрированных аккаунтов в приложении повысилось на 55% г/г и составило 23,3 млн, отметил аналитик.

С технической точки зрения индексу МосБиржи не удается закрепиться выше психологически важной отметки 3200 пункта. В случае дальнейшего снижения ближайшим уровнем поддержки выступает отметка вблизи 3139 пункта, считает Иванов.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", неудавшаяся попытка индекса МосБиржи закрепиться выше 3200 пунктов увеличивает вероятность возврата рынка к нисходящей тенденции, поэтому стоит обратить внимание на отдельные бумаги. В США во вторник не ожидается публикации важной макроэкономической статистики, поэтому торги, с наибольшей вероятностью, пройдут в спокойном режиме.

По словам эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянской, накануне нефть Brent сильными импульсными движениями вернулась в верхний блок консолидации - выше $80 за баррель, и сейчас котировки находятся в районе среднемесячных значений (EMA20

Премьер-министр Индии Нарендра Моди переназначил Хардипа Пури министром нефти на второй срок. Пребывание Пури на данном посту характеризовалось сокращением взаимодействия с ближневосточными поставщиками и наращиванием покупок нефти у России. Кроме того, растет объем мировых авиаперевозок - самолеты сжигают такое же количество топлива, как и в доковидном 2019 году. Эта тенденция позитивна для рынка нефти, отмечает Рокотянская.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций сохраняет локальную слабость.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI в начале недели протестировали краткосрочные сопротивления $81,8 и $77,5 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что говорит о возможном развитии отскока в район майских максимумов $86 и $81,5 за баррель (также верхние полосы Боллинджера дневного графика) в рамках основного "медвежьего" тренда. Оптимизм на рынке наблюдался после новостей о дополнительных закупках нефти в стратегические резервы США, а также на фоне начала сезона автомобильных поездок в стране. Во вторник ежемесячные отчеты представят ОПЕК и Минэнерго США.

Индекс МосБиржи опустился ниже 3190 пунктов, что указывает на риски тестирования 3100 пунктов при неспособности отвоевать сопротивление. Долларовый РТС вернулся к поддержке 1130 пунктов, пробой которой поставит следующими целями движения отметки 1120 и 1110 пунктов, считает Кожухова.

Polymetal во вторник проводит "День инвестора", перед которым акции накануне подскочили на 5%. По Polymetal в целом после разделения активов сохраняется высокая неопределенность, что удерживает инвесторов от среднесрочных инвестиций в компанию, заключила представитель "Велес Капитала".

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, все попытки роста на рынке акций РФ по-прежнему используются для сокращения "лонгов". Индекс МосБиржи откатился ниже промежуточной поддержки 3190 пунктов, и вполне возможно, что индикатор взял курс на цель снижения 3000 пунктов. Однако нет уверенности, что в условиях таких настроений при достижении этого "дна" будет разворот, отмечает эксперт.

Причины падения прежние: это ожидания повышения налогового бремени на бизнес и граждан, а также увеличения ключевой ставки ЦБ РФ. Что касается последней, то индикатор ROISfix (своп на ставку RUONIA) говорит об уверенности рынка в том, что ставка ЦБ на пике будет не ниже 18%, возможно, даже непродолжительное время 20%, а снижена с максимальных величин она будет лишь в следующем году, полагает эксперт.

Естественно, что в таких условиях дивидендные акции, покупка которых была главной движущей силой рынка последние пару лет, становятся не интересными. Впрочем, тот же Сбер, которому до отсечки реестра осталось месяц, выглядит намного лучше рынка. Но это, скорее, можно назвать аномалией, поскольку у Сбера очень мощный фундаментальный потенциал, и банк обещает превысить прибыль прошлого года. Тем не менее, техническая картина по акциям Сбера ухудшается - бумага последние дни снизу вверх упирается в нижнюю границу восходящего канала от середины декабря прошлого года, но вернуться в восходящий коридор не может, констатирует аналитик.

В то же время нефть Brent вернулась в коридор $81-84 за баррель, хотя рынку акций это никак не помогает. Игроки ждут отчетностей ОПЕК и МЭА, которые могут придать импульс движения нефти, полагает Антонов.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский ASX Australia упал на 1,3%, южнокорейский Kospi подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 1%), проседают Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 снизились на 0,7-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,3-0,4%).

Дефицит счета текущих операций Южной Кореи в апреле составил около $290 млн по сравнению с профицитом на уровне $6,93 млрд в марте, сообщил Банк Кореи. Положительное сальдо фиксировалось 11 месяцев подряд.

Трейдеры ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 11-12 июня. Рынок практически уверен, что ФРС сохранит неизменной базовую процентную ставку на предстоящем заседании. Они будут внимательно оценивать итоговое заявление американского ЦБ, а также слова главы Федрезерва Джерома Пауэлла, чтобы понять, когда регулятор намерен перейти к смягчению денежно-кредитной политики.

В среду, до публикации итогов заседания ФРС, министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в стране за май. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает сохранение инфляции (индекс CPI) в США на уровне 3,4% в годовом выражении и ослабление базовой инфляции (индекс Core CPI) до 3,5% с 3,6%.

На нефтяном рынке днем во вторник цены корректируются вниз после роста накануне, когда Brent локально превышала $82 за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $81,35 за баррель (-0,3% и +2,5% накануне), июльская цена WTI - $77,42 за баррель (-0,4% и +2,9% в понедельник).

Американские власти могут пополнить стратегический нефтяной резерв (SPR) страны по цене около $79 за баррель, отмечает Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились "префы" МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-6,5%), акции МКПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (-4,8%), SFI (MOEX: SFIN) (-4,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-4%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-4%), расписки ЦИАН (MOEX: CIAN) (-4%), бумаги ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-3,8%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-3,5%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (-3,2%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3,1%).

Выросли акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+16,6% и +14% "префы"), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+14,8%), ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (+11,9%), "Сахалинэнерго" (MOEX: SLEN) (+5,6%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+4,7% и +6,7% "префы"), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 34,64 млрд рублей (из них 3,72 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,94 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,83 млрд рублей на расписки OZON).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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