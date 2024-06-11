"Солид Брокер" сохраняет целевую цену акций Сбербанка на уровне 368 руб

"Солид Брокер" сохраняет целевую цену обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка на уровне 368 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, отмечается в комментарии аналитиков.

"Мы видим сильные результаты за апрель и май по РПБУ. Соответственно, второй квартал по МСФО также не должен расстроить рынок, - пишут эксперты. - Даже несмотря на ожидаемый рост налогов в 2025 году, влияние этого фактора на оценку минимально и компенсируется в нашей модели улучшением других метрик. Поэтому мы сохраняем целевую цену в 368 рублей на горизонте 12 месяцев на оба типа акций Сбера".

Также аналитики указывают, что бумаги Сбербанка на текущей коррекции ведут себя гораздо лучше многих других, и объясняют их устойчивость следующими факторами:

- Кредиты юридическим лицам до резервов с начала года выросли на 3,2%, кредиты физическим лицам до резервов прибавили 5,4%. Темпы роста месячные составили 1,5% - самый высокий темп с ноября 2023 года.

- Комиссионные доходы второй месяц подряд показывают рост на 15%. Ситуация заметно улучшается.

- Стоимость риска за 5 месяцев составила 1,4%, т.е. с начала года серьезно снизилась (с 1,9%). Это хорошо

- Сама чистая прибыль выросла на 13% за май.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.