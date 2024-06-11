Акции Полюса и ЮГК - фавориты среди золотодобывающих компаний - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Полюса" и "Южуралзолота" (ЮГК) являются фаворитами среди золотодобывающих компаний, отмечают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"В отличие от зарубежных золотодобытчиков, перспективы роста добычи отдельных российских компаний оцениваются нами позитивно, - пишут эксперты. - Нашими фаворитами в отрасли являются акции "Полюса" и "Южуралзолота" . "Полюс" может существенно увеличить добычу золота в результате реализации проекта Сухой Лог, по которому в настоящее время идет обновление технико-экономического обоснования, а публикация ТЭО ожидается в течение нескольких месяцев. Что касается ЮГК, то компания уже прошла пик инвестиционного цикла и в течение пяти лет планирует более чем в два раза увеличить добычу золота".

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