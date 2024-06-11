.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / ПСБ подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
.
11 июня 2024 года 11:51
ПСБ подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает рекомендацию "покупать" для обыкновенных акций Сбербанка с целевой ценой 342 рубля за бумагу на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии аналитика Евгения Локтюхова. "Банк сохранил чистый процентный доход в мае на уровне 209 млрд рублей, чистый комиссионный доход увеличился до 64 млрд рублей (+7% м/м), - указывает эксперт. - Объем резервирования продолжил плавно снижаться, что способствовало дальнейшему снижению COR: 1,4% по итогам 5 месяцев, против 1,6% за 4М2024. Спрос на кредиты, несмотря на высокие ставки, остается высоким: объем выдачи кредитов ЮЛ за май вырос на 1,1%, ФЗ - на 2%. Росли все ключевые виды кредитования населения: портфель жилищных кредитов увеличился за месяц на 1,6%, потребительских кредитов - на 1,5%, кредитных карт - на 4,1%". Аналитик оценивает результаты как сильные и, учитывая сохраняющуюся крепость экономики, повышает ориентир по чистой прибыли Сбербанка по итогам года до 1,5 - 1,55 трлн рублей. "Сбербанк остается ясной и интересной дивидендной историей, считаем его акции наиболее устойчивыми к повышенной напряженности на рынке, наблюдаемой последнее время. Сохраняем эти бумаги в модельном портфеле", - отмечает Локтюхов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
11 июня 2024 года 19:39
Москва. 11 июня. Доллар США, евро и китайский юань умеренно выросли на Московской бирже днем по итогам торгов вторника в рамках коррекции после сильного падения накануне. Рубль ослаб к бивалютной корзине на закрытии позиций в преддверии выходного в среду (День России). читать дальше
.11 июня 2024 года 19:22
Рынок акций РФ во вторник просел к 3170п по индексу МосБиржи при смешанной динамике "фишек", вырос НОВАТЭК
Москва. 11 июня. Рынок акций РФ во вторник оставался под давлением продавцов на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, а также сокращения позиций игроками в преддверии выходного в среду (День России), фактором поддержки вечером стала выросшая нефть (Brent превысила $82 за баррель). Индекс МосБиржи завершил основную сессию в районе 3170 пунктов на фоне ослабления рубля, хотя днем индикатор падал ниже 3150 пунктов; лидерами снижения выступили акции "Ростелекома" (-3%) и Polymetal (-2,5%), выросли бумаги "НОВАТЭКа" (+3,9%). читать дальше
.11 июня 2024 года 19:06
Москва. 11 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали смешанную динамику на фоне плавного повышения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились. читать дальше
.11 июня 2024 года 18:50
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Apple Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $200 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре старшего аналитика Freedom Finance Global Егора Толмачева. "От выступления представителей Apple на ежегодной конференции для... читать дальше
.11 июня 2024 года 18:24
Акции "Группы Астра" интересны для долгосрочных инвестиций, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Оцениваем операционные результаты за 1К24 по МСФО положительно, особенно с учетом низкого сезона. Эмитент - компания роста, нацеленная на увеличение дивидендной доходности, особенно в условиях... читать дальше
.11 июня 2024 года 18:03
"Финам" сохраняет позитивную среднесрочную оценку перспектив котировок обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка и подтверждает рейтинг "покупать" для них с прогнозной стоимостью на уровне 348,5 рубля за штуку, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря... читать дальше
.11 июня 2024 года 17:36
Акции Сбербанка остаются интересными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Эмитент представил сокращенные результаты по РСБУ за май 2024 года. Он продолжает показывать стабильный рост финансовых результатов за пять месяцев 2024 года, улучшив при этом... читать дальше
.11 июня 2024 года 17:12
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию вторника в диапазоне 5310-5380 пунктов, волатильность в ходе дня предполагается средней, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков. "Складывается негативный баланс рисков. Активность участников рынка акций может быть... читать дальше
.11 июня 2024 года 16:49
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для бумаг MD Medical Group Investments Plc (управляет сетью клиник "Мать и дитя") с прогнозной стоимостью на уровне 1272 рублей за штуку, сообщается в материале старшего аналитика Анастасии Егазарян. Совет директоров MD Medical Group 7 июня... читать дальше
.11 июня 2024 года 16:26
Акции "Группы Астра" по-прежнему являются фундаментально привлекательной долгосрочной историей роста, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Владимир Беспалов, Софья Астрелина и Полина Панина. "Эмитент опубликовал результаты за 1К24. Хороший рост продолжается. На наш взгляд, "Астра"... читать дальше
.11 июня 2024 года 16:03
Аналитики "Газпромбанк Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции "Газпром нефти" с целью 900 рублей за штуку на январь 2025 года, что предполагает потенциал роста 24% от текущего уровня с учетом дивидендов, сообщается в комментарии. Эксперты выделяют ряд факторов, способствующих росту... читать дальше
.11 июня 2024 года 15:41
Рубль днем корректируется вниз к основным валютам после сильного роста накануне и на фоне дешевеющей нефти
Москва. 11 июня. Доллар США, евро и китайский юань умеренно повышаются на Московской бирже днем во вторник в рамках коррекции после сильного падения накануне, евро при этом обновил минимальные отметки с 29 июня 2023 года. Рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти. читать дальше
.11 июня 2024 года 15:41
SberCIB Investment Research сохраняет оценку акций группы "Мать и дитя" на уровне "покупать" с целевой ценой 1300 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. "Мать и дитя" заплатит дивиденды сразу за четыре периода - первый квартал этого года, весь 2023 год, второе полугодие 2022 года и... читать дальше
.11 июня 2024 года 15:11
Курс рубля в скором времени вернется в рамки 90-95 руб./$1, полагает аналитик БКС Экспресс Евгений Миронюк. "Рекордные с конца 2022 года показатели экспорта в размере $41,7 млрд в марте способствуют притоку валюты на внутренний рынок, - отмечает эксперт. - В конце мая импульс локального укрепления... читать дальше
.11 июня 2024 года 14:46
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Palo Alto Networks с целевой ценой $364,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18%, стоп-приказ: $280,9, говорится в комментарии инвестиционной компании. Palo... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.