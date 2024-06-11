ПСБ подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка

Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает рекомендацию "покупать" для обыкновенных акций Сбербанка с целевой ценой 342 рубля за бумагу на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии аналитика Евгения Локтюхова.

"Банк сохранил чистый процентный доход в мае на уровне 209 млрд рублей, чистый комиссионный доход увеличился до 64 млрд рублей (+7% м/м), - указывает эксперт. - Объем резервирования продолжил плавно снижаться, что способствовало дальнейшему снижению COR: 1,4% по итогам 5 месяцев, против 1,6% за 4М2024. Спрос на кредиты, несмотря на высокие ставки, остается высоким: объем выдачи кредитов ЮЛ за май вырос на 1,1%, ФЗ - на 2%. Росли все ключевые виды кредитования населения: портфель жилищных кредитов увеличился за месяц на 1,6%, потребительских кредитов - на 1,5%, кредитных карт - на 4,1%".

Аналитик оценивает результаты как сильные и, учитывая сохраняющуюся крепость экономики, повышает ориентир по чистой прибыли Сбербанка по итогам года до 1,5 - 1,55 трлн рублей.

"Сбербанк остается ясной и интересной дивидендной историей, считаем его акции наиболее устойчивыми к повышенной напряженности на рынке, наблюдаемой последнее время. Сохраняем эти бумаги в модельном портфеле", - отмечает Локтюхов.

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