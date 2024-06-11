Цена нефти, скорее всего, начнет снижаться в октябре - Freedom Finance Global

Цена нефти, скорее всего, начнет снижаться в октябре, по мере снятия ограничений на добычу странами ОПЕК+, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Поддержку котировкам в данное время оказывает сезонный фактор, потребление нефтепродуктов повышается на фоне начала туристического и продолжения сельскохозяйственного сезона, - отмечает эксперт, - дополнительным драйвером роста мировых цен на нефть выступает снижение в мае общего глобального количества активных буровых установок на 107".

Аналитик инвесткомпании обращает внимание на заявление генерального секретаря ОПЕК в ходе вступления на Петербургском международном экономическом форуме о том, что спрос на нефть в 2024 году повысится на 2,2 млн баррелей в сутки и продолжит расти далее, что окажет поддержку ее ценам. В то же время поддерживать котировки выше $80 за баррель Brent участникам соглашения ОПЕК+ будет сложнее, так как с октября они решили смягчить лимиты добычи.

"Несмотря на увеличение сезонного спроса на нефтепродукты, в долгосрочной перспективе Brent, скорее всего, предстоит снижение в район $67-72 за баррель, по мере снятия ограничений на добычу странами ОПЕК+, - прогнозирует Чернов. - На недельном таймфрейме цен на этот сорт нефти формируется паттерн "треугольник", пробой которого определит либо коррекцию к $70/барр., либо рост к $100-105/барр. Однако фигура технического анализа настолько крупная, что данный паттерн может быть подтвержден ближе к концу текущего года. В обозримой перспективе мировые цены на нефть, скорее всего, останутся диапазоне $77-87/барр.".

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