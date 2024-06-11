"Финам" повысил рейтинг акций China Oilfield Services до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций China Oilfield Services с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость бумаги на уровне 9,07 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"С момента снижения нами рейтинга по акциям эмитента 28 марта 2024 года они упали в стоимости почти на 16% из-за коррекций в ценах на нефть и приостановки бурения в Саудовской Аравии. В то же время бизнес на Ближнем Востоке является относительно незначительным в масштабах компании - эффект от остановки бурения оценивается не более чем в 4% чистой прибыли, а основной бизнес внутри Китая продолжает показывать сильный перформанс. Кроме того, China Oilfield Services имеет умеренную оценку по мультипликаторам и стабильно выплачивает неплохие по меркам сектора дивиденды, - указывает эксперт инвесткомпании. - Для расчета целевой цены мы использовали оценку по мультипликаторам P/E и EV/EBITDA 2024 года относительно аналогов в международном нефтесервисе. Для учета китайских страновых рисков мы применили дисконт 20%. Наша оценка предполагает остаточный "апсайд" 19,3%".

Среди ключевых рисков для China Oilfield Services, по мнению Кауфмана, можно отметить возможность более медленного роста спроса на нефть в Китае, энергопереход и геополитику.

China Oilfield Services - китайская нефтесервисная компания, специализирующаяся на шельфовой добыче нефти. Основной регион по выручке - Китай, а важнейший клиент - материнская компания CNOOC, на которую приходится более 80% выручки.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.