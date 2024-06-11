Доходности ОФЗ могут продолжить рост в ближайшее время - SberCIB

Доходности рублевых гособлигаций могут продолжить рост в ближайшее время, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Доходности ОФЗ после жестких комментариев Банка России в пятницу, 7 июня, снова растут. В понедельник они поднялись на 20 базисных пунктов - инвесторы пересматривали траекторию ключевой ставки. Ждем, что на июльском заседании регулятор повысит ставку до 18% и сохранит ее до четвертого квартала 2024 года. Соответственно, доходности ОФЗ могут расти и дальше", - указывают эксперты в материале.

"Рынок нефти ждет ежемесячный отчет ОПЕК+ и возможный рост спроса на топливо. В центре внимания - краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от Минэнерго США. Цена нефти марки Brent, скорее всего, в течение дня будет держаться около $81-82 за баррель", - отмечают в инвестбанке.

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