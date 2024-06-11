Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- ежемесячный отчет ОПЕК;

- торговый баланс России;

- ежемесячный отчет Минэнерго США;

- саммит стран БРИКС в России, день второй;

- заканчивается период сбора ЗПИФом "Консорциум Первый" внебиржевых заявок на выкуп и обмен акций Yandex N.V.;

- "День инвестора" Polymetal, рассмотрение вопроса о смене названия;

- операционные результаты "Аэрофлота" за май 2024 года;

- финансовые результаты Сбербанка за май 2024 года по РСБУ.

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