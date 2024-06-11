Цена золота обладает шансами на рост до $3000/унц. и даже выше - Freedom Finance Global

Котировки золота в целом обладают шансами на подъем к $3000 за тройскую унцию и даже выше в среднесрочной перспективе, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Всемирный совет по золоту (WGC) оценил темпы роста добычи золота в 2023 году всего в 0,5% по сравнению с ростом в 2022 году на 1,35%, а также предупредил мировую общественность, что более высоких темпов добычи мировой золотодобывающей промышленности вряд ли удастся достичь отмечает эксперт инвесткомпании.

"Многие перспективные месторождения уже давно разведаны, и там ведется добыча, которая уже, возможно, вышла на плато, а новых крупных открытий все меньше и меньше. Капитальных вложений в добычу золота в последние десять лет в мире осуществлялось не так много, что было связано и с экологическими вопросами в ряде стран и с медленной окупаемостью (до 15-20 лет) вложений в добычу золота, особенно если речь идет о трудноизвлекаемых запасах, находящихся в районах с неразвитой инфраструктурой, - указывает Мильчакова. - Кроме того, на объемы добычи и разведку новых месторождений негативно влияют санкции, например, эмбарго стран "большой семерки" и Евросоюза на импорт золота из России. Крупные и еще неразработанные месторождения золота, как оценили в WGC, остались только в Китае, ЮАР и Австралии".

В будущем сокращение инвестиций и объемов добычи золота в мире может привести к дефициту этого драгметалла и еще более высоким темпам роста цен на золото, констатирует аналитик инвестиционной компании. "В среднесрочном периоде спрос центральных банков и ювелирной промышленности на золото будет продолжать расти, а при недостаточных объемах добычи дефицит драгметалла и цена минимум в $3000 за тройскую унцию могут стать вполне реальными", - считает эксперт Freedom Finance Global.

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