Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 3140-3200п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 3140-3200 пунктов в течение торговой сессии вторника, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"При уходе индекса под нижнюю границу указанного диапазона падение рынка может ускориться. В таком случае открывается перспектива отката индекса Мосбиржи до 3000 пунктов. Впрочем, без снижения акций Сбербанка быстро реализоваться такой сценарий не может. Но если ситуация не улучшится, данный уровень можем увидеть после дивидендной отсечки Сбербанка", - отмечает аналитик в комментарии.

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