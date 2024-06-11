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11 июня 2024 года 09:52

Цены рублевых корпбондов во вторник могут продолжить снижение, отыгрывая итоги июньского заседания ЦБ

Москва. 11 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник могут продолжить нисходящее движение, отыгрывая как достаточно "жесткую" риторику ЦБ РФ в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики, прозвучавшую на июньском заседании регулятора, так и неоднозначные сигналы с мировых рынков капитала, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник, S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные максимумы. Трейдеры ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 11-12 июня. Рынок практически уверен, что ФРС сохранит неизменной базовую процентную ставку на предстоящем заседании. Они будут внимательно оценивать итоговое заявление американского ЦБ, а также слова главы Федрезерва Джерома Пауэлла, чтобы понять, когда регулятор намерен перейти к смягчению денежно-кредитной политики.

Снижение ставки ФРС на этой неделе исключено, поскольку руководители ЦБ подчеркивали необходимость "проявить терпение", учитывая недостаточный прогресс в замедлении инфляции в США в I квартале, отмечает аналитик CIBC Capital Markets Ян Поллик. В среду, до публикации итогов заседания ФРС, министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в стране за май. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает сохранение инфляции (индекс CPI) в США на уровне 3,4% в годовом выражении и ослабление базовой инфляции (индекс Core CPI) до 3,5% с 3,6%.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, вероятность ее снижения американским ЦБ в сентябре оценивается рынком в 46,7% по сравнению с 51,3% неделей ранее, по данным CME FedWatch.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) движутся разнонаправленно на торгах во вторник, инвесторы оценивают статданные. Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 1,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%. Значение японского Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 0,25%. Значение южнокорейского индекса Kospi растет на 0,3%, в то время как австралийский S&P/ASX 200 теряет 1,3%.

В свою очередь цены на нефть стабильны утром во вторник после сильного подъема накануне. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $81,6 за баррель, что всего на 0,04% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на 2,5%, до $81,63 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,01%, до $77,75 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 2,9%, до $77,74 за баррель. Brent накануне подорожала максимально с 13 марта, WTI - с 8 февраля. Обе марки обновили наивысшие значения с 30 мая.

Нефтяной рынок был "перепродан" на новостях о том, что страны ОПЕК+ начнут повышать добычу в октябре, однако теперь трейдеры понимают, что "это вряд ли высечено в камне - и, скорее всего, не будет реализовано, если цены останутся низкими", приводит MarketWatch слова президента Strategic Energy & Economic Research Майкла Линча. Кроме того, американские власти могут пополнить стратегический нефтяной резерв (SPR) страны по цене около $79 за баррель, отмечает Trading Economics.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 10 июня снизилась в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,729 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,551 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,16% и составил 104,94 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (8-10 июня) потерял 0,08%, опустившись до 901,81 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Магнит БО-004Р-01" (-1,3%), "РЖД-001P-17R" (-1,2%) и "ГК Автодор-003Р-01" (-0,66%), а в лидерах роста - облигации "АФК Система-1P-21" (+0,92%), "АФК Система-1Р-11" (+0,52%) и "ГК Самолет БО-П10" (+0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Газпром капитал" завершило размещение 4-летних облигаций серии БО-003Р-03 объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 5 июня за час без премаркетинга. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными. Спред к ключевой ставке ЦБ установлен на уровне 1,25% годовых.

ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) установило финальный ориентир премии к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии 001P-06 объемом 20 млрд рублей на уровне 1,15% годовых (115 базисных пунктов). Таким образом, финальный ориентир ставки 1-го купона составляет 17,15% годовых, купоны ежемесячные. Сбор заявок на облигации прошел 10 июня. Техразмещение запланировано на 14 июня. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) увеличил объем размещения 10-летних облигаций серии 002Р-03 с офертой через 2 года с "не менее 3 млрд рублей" до 5 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ был установлен на уровне 210 базисных пунктов. Сбор заявок на выпуск прошел 10 июня. Техразмещение запланировано на 18 июня. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ООО "Легенда" 11 июня с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, ориентир - ключевая ставка ЦБ плюс спред не выше 375 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 14 июня. Выпуск доступен для приобретения только для квалифицированных инвесторов.

Дочерний банк "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) - Авто финанс банк (ранее РН банк) 18 июня с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-001P-12 объемом не более 10 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными, ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - не выше 250 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 21 июня.

МКПАО "ОК Русал" 27 июня с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-001Р-09, объем которого будет определен позднее. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - не выше 250 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 2 июля. Выпуск будет доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

ОАО "Российские железные дороги" установило ставку 7-го купона бессрочных облигаций серии 001Б-08 на уровне 16,8% годовых и ставку 19-20-го купонов облигаций 35-й серии на уровне 8,42% годовых. Размещение выпуска облигаций без срока погашения объемом 24 млрд рублей прошло в феврале 2021 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,8% годовых. Ставки 2-10-го купонов рассчитываются по формуле: премия 175 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. Длительность 1-го купонного периода составила 295 дней, остальные купоны полугодовые. Первый колл-опцион по выпуску установлен через 5,3 года, последующие - каждые 5 лет. В случае неисполнения первого колл-опциона дополнительная премия к последующим после наступления данного события десяти купонам составит 50 базисных пунктов, для второго и последующих колл-опционов - 95 базисных пунктов. Двадцатипятилетний выпуск облигаций 35-й серии на 15 млрд рублей был размещен в июле 2015 года. Ставки 1-2-го полугодовых купонов установлены в размере 12,4% годовых. Ставки 3-30-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 15-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 21% годовых. Размещение 10-летних облигаций объемом 350 млн рублей началось 25 декабря 2020 года и закончилось 21 сентября 2021 года. Купоны по выпуску квартальные, ставка текущего купона - 20% годовых.

Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) установил ставку 16-го купона субординированных облигаций 2-й и 3-й серий (до объединения с ПСБ эмитентом выпусков был СМП банк) в размере 17% годовых. Размещение бессрочных субординированных облигаций 2-3-й серий состоялось в марте 2017 года. Объем 2-й серии - 2 млрд рублей, 3-й серии - 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона субордов обеих серий была установлена на уровне 12,25% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставки купонов начиная с 3-го определяются как значение ключевой ставки ЦБ, действующей по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала каждого последующего купонного периода, плюс 1 процентный пункт. По выпускам предусмотрены колл-опционы в декабре 2026 года.

АО "АПРИ" (ранее АО "АПРИ "Флай Плэнинг", Челябинск) установило ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 22% годовых. Компания разместила 3-летний выпуск облигаций на 500 млн рублей в августе 2022 года. Ставка текущего квартального купона - 18% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 4 июля. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение - по 50% от номинала в даты окончания 11-го и 12-го купонов.

Абсолютное большинство владельцев облигаций ООО "ДелоПортс" серии 001Р-03 на общем собрании приняли решение отказаться от права требовать досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Право на досрочное погашение могло наступить в случае принятия решения о реорганизации эмитента, а именно о присоединении к эмитенту ООО "ТрансТерминал - Холдинг". Компания разместила бонды на 9 млрд 985,654 млн рублей в декабре 2022 года. Дата погашения займа - 1 апреля 2025 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована до погашения. Оферт и амортизации по выпуску нет.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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