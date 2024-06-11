Рубль будет торговаться в диапазоне 88-89,5 руб./$1 во вторник - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 88-89,5 руб./$1 во вторник, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Полагаем, что слабость спроса на валюты сохранится и во вторник, поэтому смещаем текущий целевой диапазон по курсу доллара в 88-89,5 руб./$1. Перспектива к налоговым выплатам увидеть откат доллара к годовым минимумам, в зону 87-87,5 руб./$1, как мы и отмечали ранее, выглядит все более явной", - указывает эксперт.

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