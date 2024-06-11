Риски снижения индекса Мосбиржи к 3100 и даже 3000п выросли - БКС Экспресс

Риски снижения индекса Мосбиржи к 3100 и даже 3000 пунктам выросли, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Альберта Короева.

"Рынок возобновил снижение после отскока прошлой недели. Обороты были выше среднего, порядка 86 млрд руб., но далеки от экстремальных предыдущего понедельника. Технически индекс Мосбиржи снова опустился ниже 200-дневной скользящей средней. Преодолеть сопротивления в районе 3290-3300 пунктов не удалось. Риски похода к 3100 и даже 3000 пунктам выросли. При этом сохраняется поддержка дивидендного сезона - акции Сбербанка и "Северстали" в понедельник держались "лучше рынка", - пишет аналитик в комментарии.

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