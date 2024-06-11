"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций iShares U.S. Healthcare ETF с прогнозной стоимостью на уровне $64,8 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Фонд позволяет инвесторам вложиться в быстрорастущую и при этом нецикличную отрасль, которая обрела особое значение со времен пандемии коронавируса. Рассматриваемый ETF за период с начала текущего года несколько отстает от рынка по доходности - находится в плюсе на 7%, тогда как индекс широкого рынка S&P 500 прибавляет 12%", - указывает эксперт.

К рискам инструмента, по мнению Саидовой, можно отнести потенциальные неблагоприятные изменения политики в сфере здравоохранения США.

Также аналитик отмечает, что iShares U.S. Healthcare ETF относится к числу консервативных вложений с относительно невысокими рисками.

iShares U.S. Healthcare ETF - биржевой инвестиционный фонд с привязкой к индексу, включающему в себя американские компании сектора здравоохранения (в том числе фармацевтические и биотехнологические), а также в индекс входят провайдеры медицинских услуг и медицинские страховщики.

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