Акции РусГидро - долгосрочная ставка - SberCIB

Акции "РусГидро" являются хорошей ставкой на долгосрочную перспективу, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Совет директоров эмитента рекомендовал дивиденды за 2023 год. На общем собрании 28 июня акционеры решат заплатить 0,0779 руб. на акцию или не платить ничего. Если акционеры все же решат заплатить дивиденды, доходность будет 12% - самая щедрая выплата в секторе. К тому же она на 55% выше наших ожиданий. Считаем новость позитивной и сохраняем оценку "покупать" для бумаг компании, - пишут эксперты инвестбанка в обзоре. - Но не исключаем, что дивиденды могут и не заплатить. По итогам 2023 года у компании отрицательный денежный поток и высокая долговая нагрузка: коэффициент "чистый долг/EBITDA" составляет 2,6. Считаем, что эти акции лучше подходят долгосрочным инвесторам, в 2026 году у компании закончится фаза активных капиталовложений. Тогда "РусГидро" может начать распределять щедрые дивиденды".

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