Рубль утром почти стабилен к доллару и юаню после укрепления накануне

Москва. 11 июня. Доллар США и юань меняются слабо на Московской бирже утром во вторник, рубль не проявил заметных изменений, взяв передышку после укрепления в ходе предыдущей сессии.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 88,66 руб./$1 (+10,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 33,69 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,95 коп. - до 12,18 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта утром на старте торгов взяла паузу после прибавления в весе по итогам предыдущей сессии. Рубль имеет все шансы к дальнейшему укреплению с учетом восстановившихся после провала на прошлой неделе нефтяных котировок. На старте торгов сырьевой рынок демонстрирует небольшой откат от достигнутых вершин, однако коррекционное снижение выглядит незначительным по сравнению с ростом в ходе предыдущей сессии (Brent подорожала на 2,5%, WTI - на 2,9%). Трейдеры находятся в ожидании ежемесячного отчета ОПЕК, выпуск которого состоится во вторник, а также прогноза Международного энергетического агентства по нефтяному рынку в среду.

Кроме того, на стороне российской валюты настрой ЦБ России ужесточить денежно-кредитные условия, а также увеличение в июне более чем на четверть продажи валюты в рамках бюджетного правила (с 6,3 млрд руб. в прошлом месяце до 8,1 млрд руб.).

Совет директоров Банка России в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. При этом регулятор допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании (26 июля).

Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов сообщил журналистам, что денежно-кредитные условия достигнут максимальной жесткости в третьем квартале 2024 года, если этого будет недостаточно для замедления спроса и инфляции, Банк России будет готов повысить ключевую ставку в июле более чем на 100 базисных пунктов (б.п.).

"По нашим оценкам, именно в следующем квартале мы достигнем максимальной жесткости денежно-кредитных условий", - сказал Тремасов. Он напомнил, что денежно-кредитная политика (ДКП) влияет на инфляцию с лагом в 3-6 кварталов.

ЦБ ожидает замедления роста совокупного спроса и роста цен в III квартале. "Мы рассчитываем, что этот процесс, эти явления станут более очевидными в следующем квартале. Если этого не произойдет, если мы увидим, что спрос по-прежнему высокий, спрос продолжает разогреваться и превышает возможности экономики, мы будем готовы повысить ставку. Причем мы готовы это сделать уже на июльском заседании, и повышение это может быть больше, чем 100 базисных пунктов", - заявил глава департамента ЦБ.

Внешнеторговое сальдо РФ в январе-апреле 2024 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 18,8% и составило $50,5 млрд, следует из опубликованных в понедельник данных Федеральной таможенной службы (ФТС) по экспорту-импорту. В том числе экспорт товаров из РФ, по данным ФТС, в январе-апреле 2024 года снизился в годовом выражении на 0,3% - до $135,1 млрд, импорт сократился на 9,1%, до $84,6 млрд.

За январь-апрель 2023 года внешнеторговое сальдо, по данным ФТС, равнялось $42,5 млрд, в том числе экспорт - $135,5 млрд, импорт - $93,0 млрд.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $81,47 за баррель, что на 0,20% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $77,66 за баррель, что на 0,10% ниже итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром во вторник разнонаправленная динамика: китайский CSI 300 уменьшился на 1,21%, японский Nikkei 225 повысился на 0,32%, гонконгский Hang Seng опустился на 1,86%, южнокорейский Kospi окреп на 0,37%, австралийский индекс S&P/ASX 200 ослабел на 1,38%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 вырос на 0,26%.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник, S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные максимумы. Трейдеры ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 11-12 июня. Рынок практически уверен, что ФРС сохранит неизменной базовую процентную ставку на предстоящем заседании. Они будут внимательно оценивать итоговое заявление американского ЦБ, а также слова главы Федрезерва Джерома Пауэлла, чтобы понять, когда регулятор намерен перейти к смягчению денежно-кредитной политики.

В среду, до публикации итогов заседания ФРС, министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в стране за май. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает сохранение инфляции (индекс CPI) в США на уровне 3,4% в годовом выражении и ослабление базовой инфляции (индекс Core CPI) до 3,5% с 3,6%.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, вероятность ее снижения американским ЦБ в сентябре оценивается рынком в 46,7% по сравнению с 51,3% неделей ранее, по данным CME FedWatch.