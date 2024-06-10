"Мои Инвестиции" умеренно позитивно оценивают перспективы бумаг "Мать и дитя"

"Мои Инвестиции" умеренно позитивно оценивают перспективы цены бумаг "Мать и дитя", компания предоставляет интересный профиль роста и сохраняет фокус на дивидендах, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала Марии Колбиной, Николая Ковалева и Антона Соловкина.

"Совет директоров эмитента принял решение выплатить дивиденды на уровне 141 руб. на акцию. Дивидендная доходность на момент остановки торгов составляет 13,2%, дивотсечка - 20 июня. ГК "Мать и дитя" ожидает восстановление торгов бумагой до указанной даты. Общая сумма выплат составит 10,6 млрд руб., что незначительно больше объема денежных средств на балансе компании по итогам 2023 года. Это соответствует 71% чистой прибыли за периоды, в которые были пропущены выплаты дивидендов: 2П21, 2П22 и 2023 год. Рекомендация подтверждает планы ключевого акционера по выплате дивидендов за пропущенные периоды и соответствует нашим ожиданиям", - отмечают эксперты.

"Размер дивидендов не пойдет в ущерб планам развития компании - мы оцениваем операционный денежный поток до 10 млрд руб. в 2024 году при потребностях в капитальных затратах на уровне 4 млрд руб. Считаем, что благодаря открытию трех новых госпиталей и развитию сети поликлиник компания сможет поддерживать темпы роста в 15-20%. Также ранее группа заявляла о возможности увеличения уровня выплаты дивидендов до 100% чистой прибыли при исторических 50%. По нашим оценкам, это может транслироваться в дивдоходность в диапазоне 6-12% по итогам 2024 года", - указывают аналитики телеграм-канала.

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