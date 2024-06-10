"Финам" повысил рейтинг акций Xinyi Solar до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Xinyi Solar с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость бумаги на уровне 5,78 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 30,5%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"С момента снижения нами рейтинга по акциям Xinyi Solar 12 марта они упали в стоимости более чем на 30% преимущественно на фоне общей слабости сектора ВИЭ в Китае и коррекции после мощной волны роста. В то же время после снижения бумаги эмитента оцениваются всего в 5,6 EV/EBITDA 2024E - крайне скромное значение с учетом перспектив роста бизнеса. Кроме того, Xinyi Solar выплачивает неплохие по меркам сектора дивиденды - прогнозная доходность по итогам 2024 года составляет 5,9%, - указывает эксперт. - Для расчета целевой цены акций Xinyi Solar мы использовали оценку по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA относительно китайских компаний из сферы возобновляемой энергетики. Ключевыми краткосрочными рисками для акций компании являются рост конкуренции в секторе и снижение цен на фотоэлектрическое стекло без сопоставимого снижения себестоимости. На долгосрочном горизонте основной риск - более медленный, чем ожидается, переход на ВИЭ в Китае".

Xinyi Solar - один из крупнейших в мире производителей фотоэлектрического стекла для солнечных панелей. Кроме основного вида деятельности, компания занимается реализацией и эксплуатацией солнечных электростанций.

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