Вероятно движение S&P 500 в диапазоне 5330-5370п в понедельник - Freedom Finance Global

Вероятно движение индекса S&P 500 в диапазоне 5330-5370 пунктов в течение торговой сессии понедельника, считает аналитик Freedom Finance Global Рафаель Мкртчян.

"Внешний фон в понедельник умеренно негативен. Основная часть европейских индексов торгуется в отрицательной зоне. Гонконгский Hang Seng и ключевой индекс китайской биржи CSI300 также движутся вниз. Фьючерсы на S&P 500 и NASDAQ ушли в небольшой минус. Баланс рисков на сегодня оцениваем как нейтральный. Ориентируемся на движение S&P 500 в диапазоне 5330-5370 пунктов (от -0,3% до +0,4% к уровню закрытия 7 июня)", - пишет эксперт.

Значимых изменений в технической картине, на взгляд Мкртчяна, не произошло: S&P 500 продолжил движение в области исторических максимумов, подтверждая преимущество "быков". "Следующая цель -психологически значимый уровень 5400 пунктов, - полагает стратег. - Индикатор RSI еще не достиг зоны перекупленности, поэтому потенциал восходящего движения сохраняется. Есть риск образования "медвежьей" дивергенции по RSI, но этот сигнал ранее зачастую вводил участников рынка в заблуждение, когда встречался в сильном восходящем тренде. Ближайшая поддержка располагается на уровне 5300 пунктов".

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