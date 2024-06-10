"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ВУШ Холдинга с целью 370 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "ВУШ Холдинг" с целью 370 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,20%, стоп-приказ: 289 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания заявила, что по итогам мая спрос на аренду электросамокатов вырос на 25% по сравнению с прошлым годом, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения коррекционная фаза в самом разгаре, однако цена вернулась выше уровня 300 руб., что может намекать на продолжение тренда наверх. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 289 руб. риск на портфель составит 0,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,31", - указывают в "Финаме".

"ВУШ Холдинг" (Whoosh) - крупнейший в России оператор кикшеринга. Компания продолжает демонстрировать стремительный рост финансовых и операционных показателей.

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