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Главная / Мнения аналитиков / ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку на июльском заседании - Альфа-банк
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10 июня 2024 года 12:46
ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку на июльском заседании - Альфа-банк
ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку на заседании 26 июля, полагают экономисты Альфа-банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк. "ЦБ РФ на заседании 7 июня сохранил ставку на прежнем уровне 16%, однако также рассматривались варианты роста ключевой ставки, в том числе до 18%, - напоминают эксперты. - Риторика пресс-релиза теперь отличается жесткостью: регулятор допускает возможность повышения ставки на следующем заседании. Возврат инфляции к цели 4% теперь ожидается только в 2025 году. Мы воспринимаем решение ЦБ РФ как намерение действовать постепенно, придерживаясь пока сдержанной риторики заседания 26 апреля, которая не предвещала повышение ставки. Мы ожидаем, что к следующему заседанию по ставке в распоряжении ЦБ РФ будет достаточно статистики в пользу того, что инфляционная динамика превышает первоначальные ожидания, и регулятор серьезно рассмотрит опцию повышения ставки. Наш базовый сценарий предусматривает повышение ставки на заседании по ставке 26 июля". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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