"Финам" понизил целевую цену акций Li Auto до HKD116 и депозитарных расписок (NASDAQ), представляющих права на 2 обыкновенные акции, - до $30, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Рекомендация при этом сохранена на уровне "покупать". Потенциал роста от текущих уровней предполагает 47% и 48% соответственно.

"Акции Li Auto рухнули с начала года на 47%, опустившись до двухлетнего минимума под давлением значительно более слабых, чем ожидалось, результатов, - пишет аналитик Игнат Иванов. - Достигнув дна, бумаги компании могут начать разворотное восходящее движение. Котировки будут поддерживаться двукратным темпом роста бизнеса и планируемым увеличением объема производства. В связи с продолжающимся замедлением темпов роста продаж, а также падающей рентабельностью мы пересмотрели целевую цену акций и расписок Li Auto в сторону понижения".

Li Auto разрабатывает, производит и продает гибридные электрокары премиум-класса.

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