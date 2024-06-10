Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 88,5-90 руб./$1 в ближайшие дни - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 88,5-90 руб./$1 в ближайшие дни, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Мы несколько расширяем целевой диапазон по курсу доллара на ближайшие дни (до 88,5-90 руб./$1) допуская развитие отскока валют в случае невысокой активности экспортеров, естественной ввиду отдаленности налогового периода и слабости внешнего фона, способствующих спекулятивному спросу на валюты", - пишет эксперт в комментарии.

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