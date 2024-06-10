Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 88-90 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 88-90 руб./$1, по паре рубль/евро - 96-98 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Результаты главного российского экономического события весны ПМЭФ и финансовые прогнозы, озвученные на форуме - в фокусе внимания рынка, - отмечает эксперт. - Так, оптимизма могут добавить заявления главы Минфина о перспективах снижения инфляции во втором полугодии 2024 года и результативности мер регулятора по борьбе с ней. Между тем цена на нефть начала расти на фоне обсуждения вероятности снижения процентных ставок Федрезервом США уже к осени. При этом в качестве поддержки нефтяным ценам выступает и снижение ставки ЕЦБ. Также интересны последние заявления ОПЕК+, которые опровергают отрицательную реакцию участников нефтяного рынка на свое решение восстановить добычу".

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