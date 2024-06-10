"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "Интер РАО", прогнозная стоимость бумаги находится на уровне 5,2 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Булгакова.

"EBITDA в 2024 году может составить около 165-175 млрд руб., сообщил гендиректор эмитента. Таким образом, EBITDA будет сопоставима со скорректированным показателем в 2023 году - 172 млрд руб.. Менеджмент также напоминает про серьезные капвложения в 2024 году, которые ожидаются на уровне 193 млрд руб. Значительная денежная подушка уменьшится из-за больших инвестрасходов. С одной стороны, более 500 млрд руб. на балансе при высокой ставке позволяют "Интер РАО" зарабатывать процентные доходы (что подтверждается результатами последних кварталов). С другой стороны, рост инвестрасходов в ближайшие несколько лет может существенно снизить объемы, и компания потеряет свой статус "денежного мешка. При этом ряд новых вводов (Новоленская ТЭС) произойдет нескоро", - пишет эксперт в материале.

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