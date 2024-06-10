Цены рублевых корпбондов в понедельник могут продолжить рост, отыгрывая итоги пятничного заседания ЦБ

Москва. 10 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник могут продолжить восходящее движение, отыгрывая итоги июньского заседания ЦБ РФ по ставке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Центральным событием конца прошлой недели стало заседание ЦБ РФ, на котором ключевая ставка была сохранена на уровне 16% годовых (большинство аналитиков прогнозировало именно такое решение регулятора, хотя была высока вероятность и повышения ставки на 100-200 базисных пунктов). При этом Центробанк отметил, что "текущие темпы прироста цен перестали снижаться и остаются вблизи значений I квартала 2024 года. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании".

"Для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем ", - говорится в сообщении регулятора.

Американские фондовые индексы снизились в пятницу на данных с рынка труда. Количество рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 272 тыс., сообщило министерство труда. Безработица повысилась до 4% по сравнению с 3,9% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 185 тыс., по данным Trading Economics. Респонденты агентства Bloomberg ожидали подъема на 180 тыс., The Wall Street Journal - на 190 тыс. При этом большинство экспертов не ожидали изменения уровня безработицы.

Инвесторы ожидали, что отчет по рынку труда предоставит больше доказательств охлаждения американской экономики, что могло бы стать причиной для снижения процентных ставок Федеральной резервной системой несколько раз в текущем году. Однако опубликованные данные не оправдали ожидания, и это может подтолкнуть Федрезерв к сохранению стоимости кредитования на высоком уровне в течение более длительного времени, пишет MarketWatch. Трейдеры теперь оценивают вероятность снижения ставок в сентябре в 55% по сравнению с 68% до публикации отчета Минтруда.

Два из пяти основных рынков акций Азиатско-Тихоокеанского региона, открытые в понедельник, движутся разнонаправленно, инвесторы оценивают статданные из Японии и ждут решения Федеральной резервной системы США на этой неделе. Итоги очередного заседания Федрезерва станут известны в среду и могут повлиять на привлекательность различных классов активов. Рынок уверен, что американский ЦБ оставит процентные ставки неизменными. Биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в понедельник в связи с Праздником драконьих лодок, Австралии - по случаю Дня рождения короля. Значение японского Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 0,92%. Вместе с тем южнокорейский индекс Kospi снижается на 0,3%.

В свою очередь цены на нефть восстанавливаются утром в понедельник после падения по итогам предыдущей недели, инвесторы оценивают ситуацию с добычей и ждут решения Федеральной резервной системы США. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $79,78 за баррель, что на 0,2% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на 0,3%, до $79,62 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,19%, до $75,67 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,02 (менее 0,1%), до $75,53 за баррель.

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в мае сократилось по итогам третьего месяца подряд, сообщила американская нефтесервисная компания Baker Hughes. В среднем в минувшем месяце в мире работало 1675 установок против 1726 в апреле. При этом майский уровень на 107 ниже показателя за аналогичный месяц 2023 года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 7 июня выросла в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 13,678 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,431 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу вырос на 0,23% и составил 105,11 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,25%, поднявшись до 902,57 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,83%), "Роснефть БО-03" (+0,79%) и "Магнит БО-004Р-01" (+0,68%), а в лидерах снижения - облигации "ФСК ЕЭС БО-05" (-1,16%), "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,36%) и "АФК Система-1P-21" (-0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) завершило размещение 10-летних облигаций серии 003Р-05 с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 4 июня. Спред к ключевой ставке ЦБ был установлен на уровне 1,1% годовых, купоны квартальные.

ООО "Торговый дом РКС" перенесло сбор заявок на 3-летние облигации серии 002Р-04 объемом не более 1 млрд рублей на вторую половину июня. Ранее компания планировала провести сбор заявок на бонды 10 июня. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 19% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 20,4% годовых. Купоны квартальные.

Концерн "Россиум" установил ставку 4-го купона 10-летних облигаций серии 003P-01 объемом 20 млрд рублей на уровне 18% годовых. Компания разместила выпуск в декабре 2022 года по ставке полугодового купона 9,5% годовых.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 27-го купона по облигациям серии 001Р-01R на уровне 16,9% годовых. Компания разместила 10-летние облигации 001Р-01R объемом 15 млрд рублей в декабре 2017 года по ставке 7,6% годовых. Ставка текущего купона - 16% годовых. По выпуску 20 июня предстоит исполнение оферты.

МФК "Быстроденьги" установила ставку 2-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 21% годовых. Размещение выпуска номинальным объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года началось 16 мая текущего года. На текущий момент размещены бумаги на 297,164 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 21% годовых. Ставки 1-42-го ежемесячных купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. По займу предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты выплаты 36-го, 38-го и 40-го купонов и 40% от номинала - в дату выплаты 42-го купона (погашения). Кроме того, предусмотрены call-опционы в даты окончания 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонов.

ООО "Племзавод "Пушкинское" установило ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 18% годовых. Эмитент начал размещение 5-летних облигаций номинальным объемом 200 млн рублей в марте текущего года. На текущий момент размещены бумаги на 121,343 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставки 2-20-го купонов являются квартальными и переменными, рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2% годовых для 2-3-го купонов, плюс 2,25% годовых для 4-5-го купонов, плюс 2,5% годовых для 6-7-го купонов, плюс 2,75% годовых для 8-9-го купонов, плюс 3% годовых для 10-11-го купонов, плюс 3,25% годовых для 12-13-го купонов, плюс 3,5% годовых для 14-го купона, плюс 3,75% годовых для 15-го купона, плюс 4% годовых для 16-го купона, плюс 4,25% для 17-го купона, плюс 4,5% годовых для 18-го купона, плюс 4,75% годовых для 19-го купона и плюс 5% годовых для 20-го купона. Также по выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты выплат 10-12-го купонов, по 10% от номинала в даты окончания 13-19-го купонов и еще 15% от номинала в дату завершения 20-го купона.

ООО "Вита лайн" выкупило в рамках оферты 382 тыс. 165 облигаций серии 001Р-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 600 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 63,69% займа. Компания разместила 4-летний выпуск облигаций на 600 млн рублей в июне 2021 года по ставке 10% годовых. Ставка текущего купона до погашения установлена на уровне 10% годовых.