Рубль немного слабеет к доллару и стабилен к юаню утром в отсутствие сильных драйверов

Москва. 10 июня. Доллар США немного растет, юань почти стабилен на Московской бирже утром в понедельник, рубль держится вблизи ранее занятых позиций в ожидании новых стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,11 руб./$1 (-24,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 34,44 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,1 коп. - до 12,26 рубля.

Первая минута торгов не была показательной, уже со второй доллар перешел к небольшому росту и к седьмой минуте курс составил 89,41 руб./$1 (+6,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,5 коп. - до 12,28 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль меняется незначительно на старте торгов на фоне слабой активности фондовых площадок и пока не достигших цели попыток сырьевого рынка отыграть потери прошлой недели. Кроме того, участники рынка, получив информацию от ЦБ РФ, который в минувшую пятницу оставил ключевую ставку на уровне 16%, теперь находятся в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Очередное двухдневное заседание американского регулятора пройдет 11-12 июня.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу заявила, что перегрев экономики начнет уменьшаться во втором квартале, но выросла вероятность сценария, в котором потребуется повышение ставки.

"В последние месяцы мы наблюдаем паузу в снижении текущей инфляции при сохранении высоких темпов экономического роста. Но имеющиеся данные пока не позволяют однозначно сказать, по какому сценарию дальше пойдет экономика. В базовом, то есть наиболее вероятном, сценарии мы по-прежнему считаем, что перегрев экономики начнет уменьшаться во втором квартале. Однако выросла вероятность сценария, в котором потребуется повышение ставки, что придает новый импульс дезинфляции. Выбор между этими двумя сценариями будет главной развилкой на опорном заседании в июле", - заявила Набиуллина.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $79,9 за баррель, что на 0,35% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $75,78 за баррель, что на 0,33% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в понедельник слабая активность из-за праздников и нет единого настроя: японский Nikkei 225 поднялся на 0,77%, гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,65%, южнокорейский Kospi уменьшился на 0,62%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снизился на 0,11%. В Гонконге и материковом Китае отмечается Праздник драконьих лодок, в Австралии - День рождения короля.

Американские фондовые индексы снизились в пятницу на данных с рынка труда.

Между тем по итогам недели Dow Jones увеличился на 0,3%, S&P 500 - на 1,3%, а Nasdaq Composite - на 2,4%. Количество рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 272 тыс., сообщило министерство труда. Безработица повысилась до 4% по сравнению с 3,9% месяцем ранее.

Инвесторы ожидали, что отчет по рынку труда предоставит больше доказательств охлаждения американской экономики, что могло бы стать причиной для снижения процентных ставок Федеральной резервной системой несколько раз в текущем году. Однако опубликованные данные не оправдали ожиданий, и это может подтолкнуть Федрезерв к сохранению стоимости кредитования на высоком уровне в течение более длительного времени, пишет MarketWatch.

Трейдеры оценивают вероятность снижения ставок в сентябре в 55% по сравнению с 68% до публикации отчета Минтруда.