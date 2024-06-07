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07 июня 2024 года 19:51

Рубль в пятницу упал к доллару и укрепился к евро на фоне их динамики на Forex

Москва. 7 июня. Доллар США перешел к росту после падения в первой половине дня, евро умеренно подешевел на Московской бирже по итогам пятницы. Рубль слабо изменился к бивалютной корзине с учетом смешанной динамики в основных парах и на закрытии позиций после заседания Банка России.

Курс доллара США составил 89,35 руб./$1 в 19:00 мск, что на 50,75 копейки выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 96,57 руб./EUR1, подешевев на 21 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 18,46 копейки, до 92,6 руб. Курс китайского юаня увеличился на 3 копейки - до 12,26 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги пятницы умеренной смешанной динамикой в основных валютах вслед за парой "евро-доллар" на рынке Forex. Американский доллар сильно растет на глобальном рынке ко всем основным мировым валютам после выхода сильной статистики по рынку труда США за май, что еще больше понизило ожидания инвесторов относительно темпов смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Количество рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 272 тыс., сообщило министерство труда. Безработица повысилась до 4% по сравнению с 3,9% месяцем ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 185 тыс., по данным Trading Economics. Респонденты агентства Bloomberg ожидали подъема на 180 тыс., The Wall Street Journal - на 190 тыс. При этом большинство экспертов не прогнозировали изменения уровня безработицы.

Инвесторы ожидали, что отчет по рынку труда предоставит больше доказательств охлаждения американской экономики, что могло бы стать причиной для снижения процентных ставок Федеральной резервной системой несколько раз в текущем году. Однако опубликованные данные не оправдали ожидания, и это может подтолкнуть ФРС к сохранению стоимости кредитования на высоком уровне в течение более длительного времени, пишет MarketWatch.

Трейдеры теперь оценивают вероятность снижения ставок в сентябре в 55% по сравнению с 68% до публикации отчета Минтруда.

"Валютная пара "доллар-рубль", торговавшаяся весь день ниже уровня 89 руб./$1, не смогла его удержать, пробив уровень сопротивления 89 и остановилась на уровне 89,3 руб./$1. Движение котировок последовало после публикации в 15:30 мск отчета по занятости в США, который оказался неожиданно сильным. Прирост рабочих мест в мае составил 272 тыс., что намного больше, чем ожидалось. Хорошие данные по экономике США оказывают поддержку доллару. Индекс DXY укрепился сразу после выхода данных более чем на 0,6%", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

По итогам сегодняшнего заседания Банк России ожидаемо решил в четвертый раз подряд сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Именно такое решение большинство аналитиков считало базовым вариантом, при этом некоторые эксперты отмечали увеличившуюся вероятность повышения в июне-июле до 17-18%.

"Текущие темпы прироста цен перестали снижаться и остаются вблизи значений I квартала 2024 года. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. При этом для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - говорится в сообщении регулятора.

В апреле текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 5,8% в пересчете на год после 5,7% в среднем за I квартал 2024 года. Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность в апреле возрос до 8,3% в пересчете на год после 7,1% в среднем за I квартал 2024 года. Вместе с тем вклад в рост цен в апреле-мае вносили и разовые факторы, связанные с индексацией тарифов на услуги связи и повышением цен на отечественные автомобили. Годовая инфляция, по оценке на 3 июня, выросла до 8,1% после 7,8% по итогам апреля, отмечает ЦБ РФ.

ЦБ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 16% годовых - на заседании 15 декабря 2023 года, затем на следующих заседаниях 16 февраля, 22 марта и 26 апреля текущего года оставлял ее без изменения.

"Курс рубля в течение недели в основном оставался в узком коридоре 88,5-89,5 за доллар. Высокие процентные ставки и поступление валютной выручки, полученной при более благоприятной конъюнктуре нефтяного рынка, продолжают поддерживать национальную валюту. Основным событием прошедшей недели стало заседание Банка России, который сохранил ключевую ставку, но заметно ужесточил сигнал, подчеркнув возможность повышения ключевой ставки на заседании в июле. Кроме того, регулятор вновь увеличил оценки продолжительности периода, который необходим для возврата инфляции к целевому уровню в 4% г/г. Решение должно поддержать позиции рубля, так как высокие процентные ставки сдерживают рост экономической активности и спроса на импорт и снижают интерес к активам в иностранной валюте. Вероятность повышения ключевой ставки до 17% в июле представляется высокой. На следующей неделе на курс рубля, вероятно, продолжат влиять фундаментальные факторы (состояние платежного баланса, высокие процентные ставки), и курс доллара будет находиться в коридоре 89-91 руб.", - отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Цены на нефть перешли к снижению вечером в пятницу, обе марки завершают неделю в минусе из-за решения ОПЕК+ постепенно начать отмену дополнительных ограничений на добычу в октябре этого года.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск подешевели на 0,35%, до $79,58 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшились в цене к этому времени на 0,16%, до $75,43 за баррель.

Как сообщалось, ОПЕК+ в минувшие выходные пролонгировала действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. Альянс продлит дополнительные ограничения в 2,2 млн баррелей в сутки, действовавшие в первом полугодии, до конца сентября, после чего планирует убирать их на ежемесячной основе.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник всего на 0,2 копейки, до 88,7606 руб./$1, и увеличил курс евро на 12,18 копейки, до 96,6916 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу опустился на 5,5 копеек по отношению к четвергу и составил 88,6498 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00, напротив, поднялся на 2,91 копейки, до 88,8138 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 593,33 млн, из которых $355,973 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 237,357 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 7,67 копейки, до 96,5592 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился всего на 0,89 копейки, до 96,6099 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR455,829 млн, из которых EUR192,466 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR263,363 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка в пятницу преимущественно повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 6 июня выросла на 12 базисных пунктов, до 16,12% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц не изменилась относительно четверга, оставшись на отметке 16,06% годовых, версия на три месяца повысилась на 1 базисный пункт, до 16,11% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев повысилась в пятницу также на 1 базисный пункт, до 16,29% годовых.

Эб вак


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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