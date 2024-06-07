Рынок акций РФ в первой декаде июня смог подрасти на фоне ПМЭФ и решения ЦБ РФ о неизменности ставки

Рынок акций РФ в первую декаду июня смог подрасти в рамках коррекции на фоне оптимистичных новостей с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а также решения Банка России оставить ключевую ставку неизменной на уровне 16% годовых, хотя часть экспертов допускала возможность ужесточения монетарной политики регулятора из-за высокой инфляции. Индекс МосБиржи по итогам недели смог закрепиться в районе 3230 пунктов на фоне локального укрепления рубля.

В период с 3 по 7 июня индекс МосБиржи вырос на 0,5% и составил 3233,22 пункта, индекс РТС прибавил 1,6% и достиг 1143,22 пункта на фоне снижения доллара до 89,06 руб./$1 (-1,05 рубля) и снижения августовской нефти Brent до $79,76 за баррель (-2%).

Рынок акций РФ начал неделю с отката из-за закрытия позиций игроками на фоне ожиданий возможного повышения ставки ЦБ РФ в июне, а также на фоне слабости нефти (Brent упала ниже $78,5 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля локально падал ниже 3100 пунктов, растеряв остатки роста с начала года, после чего отскочил выше 3140 пунктов. В лидерах снижения выступили бумаги "Магнита" (-11,7%) из-за рекомендаций низких годовых дивидендов, а также бумаги "Интер РАО" (-7%) после отсечки дивидендов за 2023 год (0,326 рубля на акцию).

Совет директоров ПАО "Магнит" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2023 года в размере 412,13 руб. на акцию (объем выплат может составить 42,001 млрд рублей). Ранее аналитики, опрошенные "Интерфаксом", оценивали диапазон потенциальных выплат ритейлера от 440 руб. до 970 руб. на акцию.

Нефть подешевела на итогах встречи ОПЕК+ 2 июня. Как и год назад, ОПЕК+ продлила действующие квоты по добыче сразу на весь 2025 год. А ограничения в 2,2 млн б/с, действующие в первом и втором кварталах 2024 года, будут продлены до конца сентября 2024 года. Затем эти ограничения на ежемесячной основе будут в течение года убираться, однако этот процесс может быть приостановлен или отменен ввиду рыночной ситуации.

Совет директоров ПАО "Абрау-Дюрсо" (-1,3%, до 259 рублей) рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в размере 3,27 рубля на акцию (закрытие реестра 17 июля). ПАО "Трубная металлургическая компания" (+1,7%) объявило об отмене планируемого вторичного публичного предложения обыкновенных акций в связи с неблагоприятными условиями на российском рынке акционерного капитала, сообщила компания.

Во вторник рынок акций РФ скорректировался вверх после падения предыдущих дней, игроки закрывали часть коротких позиций в ожидании свежих новостей со стартующего в среду Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ); внешние рынки подавали негативные сигналы, также продолжила снижение нефть (Brent просела к $77 за баррель). Индекс МосБиржи отскочил в район 3190 пунктов, причем подъем на 1,5% стал рекордным с февраля; в лидерах роста выступили бумаги финансовых компаний во главе с расписками Ozon (+7%) и акции "Аэрофлота" (+5,4%).

Упали после закрытия реестра акционеров для выплат дивидендов за 2023 год акции банка "Уралсиб" (-14,6%, до 0,2221 рубля; выплаты - 0,027 рубля на бумагу) и "ТГК-14" (-10,1%, до 0,01278 рубля; выплаты - 0,0010783 рубля на бумагу). Совет директоров ПАО "Мосэнерго" (-0,9%, до 2,953 рубля) рекомендовал акционерам на годовом собрании утвердить выплату дивидендов за прошлый год в размере 0,16038 руб. на акцию (отсечка реестра 9 июля).

В среду рынок акций РФ вырос вторые торги подряд, однако коррекционный отскок замедлился из-за фиксации прибыли игроками, ожидающих новостей со стартовавшего ПМЭФ; внешние площадки в середине недели подавали позитивные сигналы и подросла нефть (Brent торговалась у $78 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 3210 пунктов во главе с бумагами "Мечела" (+5,5%).

"Мечел" в I квартале 2024 года сократил добычу угля на 14% по сравнению с предыдущим кварталом (до 2,57 млн тонн), однако общая реализация концентрата коксующегося угля (ККУ) по отношению к предыдущему кварталу увеличилась на 8% (до 930 тыс. тонн) за счет вовлечения ранее накопленных складских запасов и роста добычи в разрезе "Нерюнгринский".

На нефтяном рынке вечером в среду рост цен приостановился из-за статистики Минэнерго США о росте запасов сырья (запасы нефти в стране неделей ранее выросли на 1,23 млн баррелей, при прогнозах снижения на 2,3 млн).

В четверг рынок акций РФ вновь просел по большинству blue chips из-за сокращения позиций игроками на ожиданиях возможного повышения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу, в то время как внешняя конъюнктура улучшилась и подросла нефть (Brent поднялась в район $80 за баррель); также фактором поддержки стали новости с ПМЭФ. Индекс МосБиржи просел в район 3190 пунктов, в лидерах снижения выступили акции "НОВАТЭКа" (-2,3%).

Российский оператор экспорта-импорта электроэнергии ПАО "Интер РАО" (-0,1%) ожидает сокращения поставок за рубеж в этом году на фоне снижения экспорта в Китай, сообщила член правления компании Александра Панина журналистам в кулуарах ПМЭФ. В то же время, по словам Паниной, "Интер РАО" ведет переговоры о возобновлении экспорта электроэнергии в Турцию.

"Аэрофлот" (-0,5%) повысил прогноз пассажиропотока группы на 2024 год примерно до 53 млн человек, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский в интервью "России 24" в рамках ПМЭФ. Прежний прогноз предполагал перевозку более 50 млн человек, напомнил он. Также "Аэрофлот" рассчитывает на позитивный финансовый результат по итогам 2024 года, а стратегия группы, утвержденная в 2022 году на фоне неопределенности на авиарынке из-за введенных санкций, будет скорректирована "в сторону улучшения", сообщил Александровский.

Банк России подтвердил цель по приведению инфляции к таргету в 4% и поддержанию ее на этом уровне. Это KPI (key performance indicators, ключевые показатели эффективности - прим. ИФ) для ЦБ, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на макроэкономической сессии ПМЭФ.

Спрос на нефть до 2030 года может вырасти со 102 млн баррелей в сутки до 110-115 млн б/с, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на ПМЭФ. По его словам, баланс на нефтяном рынке из-за санкций не изменился, выиграли перевозчики, а платят потребители.

Данные по росту инвестиций в основной капитал в России в I квартале 2024 года позволяют повысить прогноз роста инвестиций на 2024 год с текущих 2%, заявил на ПМЭФ глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг снизил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов, повысил прогноз роста ВВП еврозоны на 2024 год до 0,9% с ожидавшихся в марте 0,6%, понизил прогноз на 2025 год до 1,4% с 1,5%. Прогноз инфляции на текущий год поднят до 2,5% с ожидавшихся ранее 2,3%, на 2025 год - до 2,2% с 2%.

Инфляция в еврозоне будет колебаться у текущих уровней до конца года и замедлится до целевых 2% во втором полугодии 2025 года, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард.

Нефть выросла благодаря надеждам на повышение спроса после известий, что Саудовская Аравия планирует значительно увеличить добычу нефти в период с 2026 по 2027 год, а позже снизить ее до примерно 12 млн б/с, о чем заявил министр энергетики СА принц Абдулазиз бен Сальман на ПМЭФ-2024. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил на форуме, что спрос на нефть продолжит рост в 2024 и 2025 годах, но решения, принятые ОПЕК+, сбалансируют рынок.

В пятницу рынок акций РФ в первой половине дня консолидировался вокруг рубежа 3200п по индексу МосБиржи в преддверии решения ЦБ РФ по ставке и свежих новостей с ПМЭФ, где ожидалось выступление президента РФ Владимира Путина.

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, что совпало с базовыми ожиданиями и поддержало рост рынка акций РФ. При этом ряд экспертов ранее отмечали увеличившуюся вероятность повышения ставки ЦБ РФ в июне-июле до 17-18%.

ЦБ РФ вернул в заявление направленный сигнал по ДКП, избрав жесткую формулировку. В частности, регулятор допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании (26 июля). При этом Банк России убрал из пресс-релиза по итогам заседания совета директоров прогноз по инфляции на 2024 год - регулятор теперь считает, что годовая инфляция вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Индекс МосБиржи на новостях от ЦБ локально поднимался к 3270 пунктам, после чего скорректировался к 3230 пунктам.

В США вышли данные о состоянии рынка труда в мае: безработица составила 4,0% (ожидалась неизменность на уровне 3,9%), а число рабочих мест выросло на 272 тыс. (ожидался рост на 180-185 тыс.). Сильная статистика сокращает вероятность смягчения монетарной политики Федрезерва в конце года.

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил на ПМЭФ, что недавние корректировки соглашения ОПЕК+ по добыче нефти были успешными. Он выразил оптимизм по поводу сохранения высокого спроса на нефть в мире. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман назвал последнее заседание ОПЕК+ самым успешным и обвинил мировые инвестбанки в неверной интерпретации итогов заседания. Эти заявления поддержали коррекцию нефти вверх в конце недели - Brent поднялась в район $80 за баррель.

В период 3-7 июня среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели акции SFI (+18%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+15%), МКПАО "Лента" (+15%); хуже рынка оказались бумаги "ТГК-14" (-10%), "Интер РАО" (-6%), "НОВАТЭКа" (-4%).

Рынок акций РФ во второй декаде июня будет отыгрывать решение ЦБ РФ по ключевой ставке, дивидендные и корпоративные новости, а также динамику внешних рынков после решения 12 июня Федрезерва США по монетарной политике и прогнозов американского регулятора. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 3180-3300 пунктов, для индекса РТС - 1100-1200 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".