Рынок акций РФ в пятницу вырос после решения ЦБ по ставке, неделю закрыл в "плюсе"

Москва. 7 июня. Рынок акций РФ в пятницу вырос на фоне решения Банка России оставить ключевую ставку неизменной на уровне 16% годовых, что совпало с базовыми ожиданиями, а также благодаря оптимистичным новостям с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Индекс МосБиржи завершил день выше 3230 пунктов после дневного локального скачка к 3270 пунктам; в лидерах роста выступили акции АФК "Система" (+5,6%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3233,22 пункта (+1,3%, максимум сессии - 3268,89 пункта), индекс РТС - 1143,22 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,7%.

Доллар к 18:50 МСК подрос до 89,06 рубля (+0,22 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС прибавили 0,5-1,6% на фоне снижения доллара на 1,05 рубля.

Подорожали в пятницу акции "АФК Система" (+5,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+4,7%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+4,4%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3,2% и +0,5% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,5% и +2,3% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%).

"Совкомфлот" (MOEX: FLOT) (+2,4%) в 2024 году ожидает снижения выручки по МСФО по сравнению с прошлым годом из-за санкционных ограничений и изменения рыночных условий, сообщил журналистам генеральный директор СКФ Игорь Тонковидов в кулуарах ПМЭФ-2024. Также он отметил, что "Совкомфлот" не исключает выплаты промежуточных дивидендов в текущем году.

Подешевели акции ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, говорится в сообщении регулятора. Ожидания рынка по поводу решения ЦБ были смешанными. Базовым вариантом большинство аналитиков как раз считало сохранение ставки. При этом эксперты отмечали увеличившуюся вероятность ее повышения в июне-июле до 17-18%.

ЦБ РФ вернул в заявление направленный сигнал по ДКП, избрав жесткую формулировку. В частности, регулятор допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании (26 июля). По оценке ЦБ, годовая инфляция вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Президент РФ Владимир Путин предложил донастроить программу долгосрочных сбережений, увеличив срок софинансирования взносов граждан с трех до десяти лет. Кроме того, льготная ставка налога на прибыль для ИТ-компаний в размере 5%, предложенная Минфином, будет действовать до 2030 года включительно, заявил президент РФ, выступая на ПМЭФ.

Базовые параметры внесенного в Госдуму налогового пакета в части ставок и порогов их применения, скорее всего, не изменятся, так как уже прошли широкое обсуждение, сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов в рамках ПМЭФ-2024.

Бизнес ждет от властей четких формулировок относительно параметров применения федерального инвестиционного вычета, который вводится параллельно с повышением ставки налога на прибыль с 20% до 25%, отметили участники форума в ходе обсуждения налоговых инициатив властей РФ.

Рост экономики РФ в 2024 году может превысить 3%, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ завершил неделю на позитивной ноте благодаря тому, что Банк России решил сохранить ключевую ставку без изменений на уровне 16%. Учитывая, что значительная часть рынка предполагала повышение ставки, реакция на решение регулятора оказалась позитивной.

В КНР в пятницу вышли обнадеживающие данные по торговому балансу за май: экспорт вырос на 7,6% по сравнению с годом ранее, а импорт увеличился на 1,8%. В США вышел сильный отчет по рынку труда: количество рабочих мест в экономике за минувший месяц выросло на 272 тыс., что существенно выше прогнозных 182 тыс. Уровень безработицы при этом оказался немного выше ожиданий. Статистика из США ухудшила общий рыночный сантимент, так как перспектива перехода к снижению ставок ФРС вновь отдаляется, считает эксперт.

В понедельник мировые рынки будут торговаться в неполном составе: в Китае этот день отмечают национальный праздник. Важной макростатистики и корпоративных новостей на старте недели не ожидается. При благоприятной конъюнктуре индекс МосБиржи может в ближайшие сессии подобраться к 3300 пунктам. Впрочем, покорить отметку "сходу" вряд ли удастся - перед ней расположена сильная зона сопротивления. Прогноз для индекса МосБиржи на 10 июня - 3175-3275 пунктов, полагает Бахтин.

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, российский рынок за неделю вырос после двухнедельного снижения. При этом индекс РТС показал более высокий темп роста на фоне укрепления рубля. Главным событием стало заседание ЦБ РФ, который не стал менять ставку, но существенно ужесточил сигнал, указав на возможность повышения ставки на ближайшем заседании.

Кроме того, риторика ЦБ РФ стала более "ястребиной" за счет комментария об удлинении срока, в течение которого регулятор будет поддерживать процентные ставки на высоком уровне. ЦБ указал на увеличение проинфляционных рисков на среднесрочном горизонте, исключил из пресс-релиза комментарий о прогнозе инфляции на конец 2024 года и ориентируется теперь только на возврат инфляции к целевому уровню в 2025 году. Вероятно, регулятор озвучит новый прогноз на конец 2024 года на заседании в июле после регулярного обновления, полагает эксперт.

Из корпоративных новостей на неделе стоит отметить заявление со стороны "ТКС Холдинга" о том, что компания готова вернуться к выплатам дивидендов, но после оценки влияния налоговой реформы на компанию, отметил эксперт.

Главным событием следующей недели для рынков США станет заседание и решение по базовой ставке ФРС, которое завершится в среду. Ставку, вероятно, оставят в прежнем диапазоне 5,25-5,5% годовых. Кроме того, регулятор опубликует обновленные прогнозы, а председатель ФРС даст дополнительные комментарии. Изменения в его риторике могут повлиять на динамику рынка акций и облигаций. В среду также будут опубликованы данные по инфляции в США за май - индекс потребительских цен (консенсус-прогноз - 3,4% г/г). В США ожидается снижение процентных ставок во второй половине 2024 года, поэтому рынок внимательно следит за новыми данными по инфляции и экономической активности.

Цены на нефть Brent в течение недели опускались в район $77 за баррель после решения стран ОПЕК+ о более раннем, чем ожидалось, выходе из соглашения об ограничении добычи. Однако к завершению пятидневки вернулись в район $80 за баррель. Геополитическая ситуация на Ближнем Востоке оставалась относительно спокойной, что не вызывало повышенного спроса на нефть, то есть риск-премия в котировках снизилась, полагает Кравченко.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, жесткий тон заявлений ЦБ РФ затрудняет среднесрочный рост в акциях.

Начало июня на рынке акций прошло в условиях повышенной волатильности из-за беспокойства инвесторов в отношении ужесточения монетарных и фискальных условий в стране. ЦБ РФ в пятницу воздержался от изменения процентной ставки, но не исключил возможности ее повышения, подчеркнув необходимость сохранения жестких денежно-кредитных условий для возвращения инфляции к целевому уровню. Комментарии регулятора указывают на возможность скорого возвращения рубля к годовым максимумам 87,37 руб./$1 и 94,70 руб./EUR1, полагает эксперт.

Ozon на этой неделе чувствовал себя достаточно уверенно и провел конференцию, на которой обозначил планы развития на ближайшие годы. Кроме того, компания получила разрешение правительственной комиссии на проведение редомициляции, которую необходимо завершить до конца 2025 года. Акции "ММК" в пятницу последний день торгуются с дивидендами за 2023 год в размере 2,752 руб. на бумагу.

Статистика Минтруда США в целом позволяет ФРС поддерживать жесткие монетарные условия, но рынок все еще надеется на их смягчение осенью. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI приостановили рост у сопротивлений $80,5 и $76 за баррель соответственно, а по итогам недели котировки снизились. Участники закладывают в цены планируемое с октября постепенное наращивание нефтедобычи странами ОПЕК+. Целями коррекционного роста цен в ближайшие сессии могут стать отметки $81,8 и $77,5 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Значимых драйверов для смены среднесрочного нисходящего движения, однако, все еще нет. На следующей неделе ежемесячные отчеты по рынку опубликуют ОПЕК, МЭА и Минэнерго США.

Индексы МосБиржи и РТС обладают потенциалом развития коррекционного повышения в район 3345 и 1170 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Однако перспектива продолжительного сохранения жестких денежно-кредитных условий в РФ может не позволить акциям пойти значительно выше. Способность отвоевать указанные значения, впрочем, будет предвещать возвращение среднесрочных покупателей на рынок, полагает Кожухова.

Главный аналитик Совкомбанка (MOEX: SVCB) Михаил Васильев полагает, что внутренний спрос в РФ, кредитование и инфляция не замедляются, несмотря на ключевую ставку в 16%, поэтому Банку России необходимо добавлять жесткости монетарной политике.

По-прежнему сохраняются риски того, что инфляция может оставаться повышенной в течение длительного времени. Среди них - дефицит кадров на рынке труда и быстрый рост зарплат, неопределенность с геополитикой и курсом рубля, повышенные инфляционные ожидания, отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста, считает аналитик. Посредством жестких денежно-кредитных условий Банк России стремится охладить все еще высокое кредитование и снизить избыточный спрос в экономике, чтобы замедлить рост потребительских цен и вернуть инфляцию к целевому уровню 4%. Ожидается, что Банк России на ближайшем заседании 26 июля повысит прогноз по инфляции на этот год с 4,3-4,8%. Годовая инфляция достигнет своего пика в июле на уровне 8,6% (после повышения тарифов ЖКХ почти на 10%) и замедлится до 6,5% к концу года. Возвращение к целевым 4% ожидается не ранее 2025 года, полагает аналитик.

Банк России в пятницу ужесточил риторику и дал сигнал о том, что "допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании". Поэтому ожидается, что ЦБ РФ на следующем заседании 26 июля повысит ключевую ставку на 100 б.п., до 17% годовых, и до конца года снижения ставки ожидать не стоит, считает Васильев.

"В базовом сценарии (вероятность 60%) мы полагаем, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 17% до конца года. В рисковом сценарии (вероятность 40%) мы допускаем, что Банк России в этом году может повысить ключевую ставку до 18-20%, если инфляция не будет замедляться в ближайшие месяцы", - отметил аналитик.

Директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка (MOEX: ROSB) Евгений Кошелев также отмечает, что сигнал ЦБ РФ и контекст ДКП в пятницу не стал мягче - напротив, в июле регулятор "допускает возможность повышения ставки" на фоне смещения баланса рисков для инфляции в сторону проинфляционных.

Это выглядит как предупреждение о том, что пересмотр прогноза на опорном заседании ЦБ РФ в июле откроет возможность для регулятора обсуждать и рассматривать повышение ставки в базовом сценарии экономического развития. Важными аспектами для выбора аргументов в пользу повышения ставки или в пользу сохранения ее неизменной в июле будет широкий набор "немонетарных" обстоятельств, включая дискуссию о параметрах льготной ипотеки после 1 июля, развитие геополитической обстановки и ситуация с внешней торговлей и расчетами за импорт. В целом продление действующих трендов указывает на то, что экономика может оказаться в ситуации сохранения ключевой ставки на уровне 16% более длительное время - в базовом сценарии до конца 2024 года, или еще дольше, считает Кошелев.

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), просела Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX снизились на 0,3-0,5%), но вышли в "плюс" США (индексы к 18:50 МСК прибавили 0,1-0,2%).

Как стало известно в пятницу, объем китайского экспорта в мае увеличился на 7,6% в годовом выражении, а импорт вырос на 1,8%. Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта на 6%, импорта - на 4,2%, по данным Trading Economics.

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в мае увеличилось на 272 тыс., безработица неожиданно повысилась до 4% с апрельских 3,9%.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа рабочих мест на 180-185 тыс. Согласно пересмотренным данным, в апреле число рабочих мест в США выросло на 165 тыс., а не на 175 тыс., как сообщалось ранее.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены замедлили рост, завершая неделю в "минусе" из-за резкого снижения в ее первые дни на решениях ОПЕК+; Brent торгуется вблизи $80 за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $79,76 за баррель (-0,1% и +1,9% накануне), июльская цена WTI - $75,6 за баррель (+0,1% и +2% в четверг).

Как сообщалось, ОПЕК+ в минувшие выходные пролонгировала действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. Альянс продлил дополнительные ограничения в 2,2 млн баррелей в сутки, действовавшие в первом полугодии, до конца сентября, после чего планирует убирать их на ежемесячной основе.

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил на ПМЭФ-2024 в Санкт-Петербурге в четверг, что недавние корректировки соглашения ОПЕК+ по добыче нефти были успешными. Он выразил оптимизм по поводу сохранения высокого спроса на нефть в мире.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман назвал последнее заседание ОПЕК+ самым успешным и обвинил мировые инвестбанки в неверной интерпретации итогов заседания.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу выросли акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+18,3%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+12%), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (MOEX: RTGZ) (+11,1%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+8,6%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+8,6%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+8,5%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+7,7%), расписки ЦИАН (MOEX: CIAN) (+7,3%).

Подешевели бумаги ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-3,4%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 91,09 млрд рублей (из них 12,69 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,32 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 5,76 млрд рублей на расписки OZON).