"БКС МИ" рекомендует покупать акции Полюса с целью 17000 руб

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует покупать акции "Полюса" с целевой ценой 17000 рублей на горизонте года, что предполагает потенциальную доходность 35,2% с текущих уровней, сообщается на портале БКС Экспресс.

"С технической точки зрения в начале третьей декады мая акции золотодобытчика неудачно протестировали прошлый локальный максимум и впоследствии перешли к снижению, - пишет аналитик Олег Решетников. - Образовалась разворотная формация "двойная вершина", которая отыграла вниз. Кульминацией нисходящего движения стал каскад ликвидаций, который образовался после того, как была проколота нижняя граница восходящего канала. С майского пика в моменте бумага теряла 22%. "Полюс" всерьез нацелился на разворот, при этом котировки еще не ушли слишком далеко от уровней поддержки. Торговый план: вход на текущих уровнях, стоп-заявка на 12140 (-3,4%), закрытие позиции на 13882 (+10,4%). Соотношение риска к прибыли: 3:1".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.