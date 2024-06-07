ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку до 17% на июльском заседании - Совкомбанк

ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку до 17% годовых на заседании 26 июля и оставит ее на данном уровне до текущего конца года, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16% и дал сигнал о готовности повысить ключевую ставку на ближайшем заседании, - пишет эксперт. - Внутренний спрос, кредитование и инфляция не замедляются, несмотря на ключевую ставку 16%, поэтому Банку России необходимо добавлять жёсткости монетарной политики. По-прежнему сохраняются риски того, что инфляция может оставаться повышенной в течение длительного времени. Среди них - дефицит кадров на рынке труда и быстрый рост зарплат, неопределенность с геополитикой и курсом рубля, повышенные инфляционные ожидания, отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста".

Посредством жёстких денежно-кредитных условий Банк России стремится охладить всё ещё высокое кредитование и снизить избыточный спрос в экономике, чтобы замедлить рост потребительских цен и вернуть инфляцию к целевому уровню 4%, подчеркивает Васильев.

"Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 26 июля повысит прогноз по инфляции на этот год с 4,3-4,8%, - прогнозирует аналитик. - Мы полагаем, что годовая инфляция достигнет своего пика в этом июле на уровне 8,6% (после повышения тарифов ЖКХ почти на 10%) и замедлится до 6,5% к концу этого года. Возвращения к целевым 4% мы ожидаем не ранее 2025 года. Мы ожидаем, что что Банк России на следующем заседании 26 июля повысит ключевую ставку на 100 б.п., до 17%. Мы не ожидаем снижения ключевой ставки в этом году. В базовом сценарии (вероятность 60%) мы полагаем, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 17% до конца года".

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