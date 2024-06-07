Цена золота обладает шансами на небольшой рост - "Финам"

Котировки золота обладают шансами на небольшой рост на фоне ожидаемой статистики по рынку труда в США, говорится в материале аналитика "Финама" Николая Дудченко.

"На цену золота в пятницу может повлиять публикация статистики по рынку труда в США. Ожидается, что количество занятых в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) вырастет на 182 тыс., в то же время уровень безработицы ждут на отметке 3,9%. Между тем первичные обращения за пособиями по безработице продолжили расти и за неделю, закончившуюся 06.06.24, составили +229 тыс. Кроме того, Министерство труда еще и скорректировало предыдущий показатель до 221 тыс. четырехнедельное среднее по обращениям составило 222,25 тыс. - выше, чем в апреле. Показатель от Challenger,Gray&Christmas не сильно прояснил ситуацию - количество сокращений сопоставимо с цифрами в апреле, - отмечает эксперт инвесткомпании. - Мы считаем, что возможно фактический показатель может оказаться все же чуть хуже ожиданий, а это означает, что цена на золото может подрасти на статистике".

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