Рынок акций РФ утром консолидируется на рубеже 3200п по индексу МосБиржи в ожидании решения ЦБ РФ по ставке

Москва. 7 июня. Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних рынков, а также ожиданиях решения Банка России по ключевой ставке и свежих новостей с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где состоится выступление президента РФ Владимира Путина. Индекс МосБиржи проторговывает рубеж 3200 пунктов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3200,3 пункта (+0,3%, максимум сессии - 3213,73 пункта), индекс РТС - 1135,55 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,9%.

Доллар стоит 88,74 рубля (-0,1 рубля).

Подорожали акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,1%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +0,2% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,2% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,1%).

"Совкомфлот" (MOEX: FLOT) (-1,1%) в 2024 году ожидает снижения выручки по МСФО по сравнению с прошлым годом из-за санкционных ограничений и изменения рыночных условий, сообщил журналистам генеральный директор СКФ Игорь Тонковидов в кулуарах ПМЭФ-2024. Также он отметил, что "Совкомфлот" не исключает выплаты промежуточных дивидендов в текущем году.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", на рынке акций до 13:30 МСК продолжится консолидация, поскольку до заседания ЦБ РФ инвесторы будут находиться в режиме ожидания решения по ключевой ставке. На текущий момент единого мнения по этому вопросу нет: ряд инвесторов ждут поднятия ставки до 17-18% годовых, другие - ее сохранения на текущем уровне в 16%.

Таким образом, риски ужесточения монетарного цикла не дают в полной мере развернуться покупателям. В США в пятницу выйдут важные статданные по рынку труда, которые определят направление торгов за океаном, полагают эксперты "БКС МИ".

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", инвесторы в акции пока не находят поводов для уверенного развития восстановления рынка, этому препятствуют опасения повышения ставки ЦБ РФ. Консенсус-прогноз на рынке складывается в пользу повышения ключевой ставки на 100 б.п. Тем не менее, нельзя исключать сценария, при котором ставка останется на прежнем уровне на фоне ужесточения риторики Банка России.

В пятницу акции "ММК" торгуются последний день перед закрытием реестра под дивиденды за IV квартал 2023 года, акционеры "Северстали" и ВТБ рассмотрят вопросы о дивидендах, напомнили эксперты.

Директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков также отмечает, что российский рынок ждет решения ЦБ по ставке. Текущие данные по инфляции не оставляют шансов на сохранение ставки на текущих значениях, большинство аналитиков предрекают повышение.

После роста волатильности российский рынок начал консолидацию. Обороты снизились, что обычно предшествует новому импульсу. Пятничное заседание ЦБ РФ и продолжающийся ПМЭФ могут дать рынку необходимые драйверы для направленного движения, полагает Кабаков.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, ЦБ РФ решением по ставке может задать рынкам среднесрочный тренд.

В пятницу все ждут решения ЦБ РФ по ставке, и практически нет сомнений, что регулятор повысит ее до 17%, что уже во многом заложено в котировки и акций, и облигаций. Как маловероятный вариант не исключено и более сильное увеличение ставки, но многое также будет зависеть от сопроводительной риторики ЦБ РФ, считает Антонов.

Если ставка будет увеличена на 1 п.п., а пресс-релиз ЦБ не будет очень "жестким", можно ждать попытки возобновления отскока акций вверх. При резком ужесточении ДКП Банка России распродажи акций могут быть сильными, полагает эксперт.

Валютный рынок в ближайшее время должен начать ощущать уменьшение притока экспортной валюты из-за снижения цен на нефть от апрельских пиков. Спрос же на доллары и юани может возрасти вследствие летнего роста выездного туризма и восстановления импорта, который должен решить проблемы трансграничных платежей. Поэтому покупка рубля против доллара или юаня выглядит рискованной, считает Антонов.

В США в четверг индексы акций изменились на 0,02-0,2%. При этом публикация большой порции статистики не оказала существенного влияния на настроения трейдеров. Их внимание сосредоточено на данных о состоянии рынка труда США в мае, которые будут обнародованы в пятницу в 15:30 МСК. Консенсус-прогноз, подготовленный Trading Economics, предусматривает, что он укажет на сохранение безработицы на уровне 3,9% и на рост числа рабочих мест на 185 тыс.

В Азии в пятницу также наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%), просела Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 снизились на 0,3-0,4%) и слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут в пределах 0,1%).

Потребительские расходы в Японии в апреле сократились на 1,2% относительно марта и выросли на 0,5% в годовом выражении. В марте показатель повысился на 1,2% в помесячном исчислении и опустился на 1,2% в годовом. Аналитики в среднем ожидали роста первого показателя на 0,2%, второго - на 0,6%.

Инвесторы также оценивают китайскую внешнеторговую статистику и ждут данных о состоянии рынка труда в США.

Как стало известно в пятницу, объем китайского экспорта в мае увеличился на 7,6% в годовом выражении, а импорт вырос на 1,8%. Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта на 6%, импорта - на 4,2%, по данным Trading Economics.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в мае увеличилось до $82,62 млрд с $65,55 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов предполагал, что профицит составит $73 млрд.

В январе-мае объем китайского экспорта повысился на 2,7%, до $1,4 трлн, импорт увеличился на 2,9%, до $1,06 трлн, профицит торгового баланса составил $337,21 млрд.

Объем промышленного производства в ФРГ в апреле уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило в пятницу Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 0,3%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены слабо растут, но завершают неделю в "минусе" из-за резкого снижения в ее первые дни на решениях ОПЕК+; Brent торгуется вблизи $80 за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $79,94 за баррель (+0,1% и +1,9% накануне), июльская цена WTI - $75,62 за баррель (+0,1% и +2% в четверг).

Снижение стоимости Brent с начала недели составляет 1,3%, WTI - 1,6%.

Как сообщалось, ОПЕК+ в минувшие выходные пролонгировала действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. Альянс продлил дополнительные ограничения в 2,2 млн баррелей в сутки, действовавшие в первом полугодии, до конца сентября, после чего планирует убирать их на ежемесячной основе.

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил на ПМЭФ-2024 в Санкт-Петербурге в четверг, что недавние корректировки соглашения ОПЕК+ по добыче нефти были успешными. Он выразил оптимизм по поводу сохранения высокого спроса на нефть в мире.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман назвал последнее заседание ОПЕК+ самым успешным и обвинил мировые инвестбанки в неверной интерпретации итогов заседания.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+7%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+5,7%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+4,4%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+3,3%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+3%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+3%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+2,9%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+2,5%).

Подешевели бумаги ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-2,1%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 7,29 млрд рублей (из них 1,13 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 581,35 млн рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 478,98 млн рублей на акции "ТКС Холдинг").