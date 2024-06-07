Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- ВВП еврозоны в 1К24;

- решение ЦБ РФ по ставке и пресс-конференция регулятора;

- Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), день третий, выступление Владимира Путина;

- отчет по рынку труда США за май;

- выступление главы ЕЦБ Лагард;

- акционеры "Северстали" обсудят дивиденды;

- акции "ММК" последний день торгуются с дивидендами за 2023 год.

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