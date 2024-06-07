Корпоративные флоатеры остаются оптимальной инвестицией - ПСБ

Факторов для смягчения риторики ЦБ РФ пока нет, корпоративные флоатеры остаются оптимальной инвестицией, сообщается в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"В преддверии заседания ЦБ активность продавцов ослабла, в результате чего доходность индекса RGBI снизилась на 5 б.п. - до 15,03% годовых. Пятничное заседание регулятора, вероятно, определит вектор движения рынка госбумаг на ближайшие несколько недель. Ожидания денежного рынка говорят о вероятном снижении ключевой ставки не ранее 2П25, в результате чего жесткая политика ЦБ будет сохраняться - даже при сохранении ключевой ставки на текущем уровне 7 июня 2024 года сигнал о возможном ее повышении останется, - указывает эксперт. - На фоне смещения ожиданий по снижению ставки оптимальной инвестицией являются корпоративные флоатеры, играть в отскок котировок длинных ОФЗ-ПД остается слишком рискованно".

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