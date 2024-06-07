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07 июня 2024 года 09:30
Возможно кратковременное укрепление рубля до 87,5 руб./$1 - "Алор Брокер"
Возможно кратковременное укрепление рубля по отношению к доллару США до уровня 87,5 руб./$1, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Третий день пара доллар/рубль торгуется преимущественно в диапазоне 88,5-89 руб./$1. Не исключаем ее кратковременный уход в район сильной поддержки 87,5 руб./$1. Однако в ближайшее время рынок должен начать ощущать уменьшение притока экспортной валюты из-за снижения цен на нефть от апрельских пиков. Спрос же на доллары и юани может возрасти вследствие летнего роста выездного туризма и восстановления импорта, который должен решить проблемы трансграничных платежей. Поэтому покупка рубля против доллара или юаня выглядит рискованной", - пишет эксперт инвесткомпании в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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